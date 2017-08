Környezetvédelem

A TeSzedd! akció célja a környezetvédelem erősítése

hirdetés

Idén is megrendezik Magyarország legnagyobb önkéntes akcióját, a TeSzedd!2017 című hulladékgyűjtő kampányt, amely a környezetvédelem erősítését szolgálja - mondta V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium (FM) környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkára csütörtökön az M1 aktuális csatornán.



Az államtitkár hozzátette: a programra, amely szeptemberben lesz, szerdán indult a jelentkezés, az érdeklődők a www.teszedd.hu oldalon regisztrálhatnak.



V. Németh Zsolt arról is beszámolt, hogy a középiskolások, a számukra kötelezően előírt 50 óra közösségi szolgálatot a TeSzedd mozgalomban való részvétellel is teljesíthetik.



Az államtitkár felidézte: tavaly 190 ezer önkéntes jelentkezett az akcióra, akik az ország 2240 pontján, 2857 tonna hulladékot gyűjtöttek össze.