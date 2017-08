Viharkár

Alig két hét alatt másfél milliárdos kért okoztak a viharok

Az elmúlt két hétben a viharok több kárt okoztak, mint a nyári időszak eddigi legviharosabb heteiben - közölte a Magyar Biztosítók Szövetsége kedden. 2017.08.16 01:30 ma.hu

A két hét alatt csaknem 1,45 milliárd forint kárt okoztak a viharok, 16 500 kárbejelentés érkezett a biztosítókhoz.

Kiemelték, hogy a biztosító társaságokhoz az augusztus 10-13. közötti viharkár miatt kedd reggelig több mint 8500 kárbejelentés érkezett, a becsült kárérték megközelíti a 850 millió forintot.

A közlemény szerint a múlt heti viharok is illeszkedtek abba az elmúlt éveket is mind jobban jellemző tendenciába, hogy egyre koncentráltabban alakulnak ki Magyarországon extrém időjárási helyzetek, gyakran lokális viharok formájában, egy-egy kisebb területen idézve elő súlyos károkat.

A múlt hétvégén a legsúlyosabb károk Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyében történtek. A települések közül Szombathely, Sárvár, Zalaegerszeg és környéke volt leginkább érintett.

A korábbi hónapokkal ellentétben most nem a mezőgazdaságot, hanem túlnyomórészt az ingatlanokat érte kár, átlagosan százezer forint értékben - közölte a Mabisz.