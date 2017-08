A kutya állta útját

Repülős Gizi újra akcióban

Ismét kitalált mesével próbált egy tatabányai házba bejutni Repülős Gizi, a 91 éves besurranó tolvaj, ám a ház éber őre résen volt, majdnem meg is harapta az idős asszonyt. Repülős Gizi épp csak hogy megúszta a vizsla fogait, gurulós bevásárlótáskája viszont már nem volt ilyen szerencsés, jól megmarta a házőrző.



Az asszony benyitott a ház kapuján, majd az elébe toppanó idős tulajdonostól egy színházi dolgozóról érdeklődött, aki valahol ott lakik. A történet nem volt túl életszerű, mivel a környéken senki nem dolgozik színházban. Ráadásul a nő be sem csöngetett, csak úgy besétált a kapun, ezért az idős férfi távozásra szólította fel.



A házőrző ezután belemart Repülős Gizi gurulós szatyrába.



Az idős férfi eleinte nem tulajdonított nagy jelentőséget a történteknek. Másnap viszont, mikor a helyi újságban egy kísértetiesen hasonló esetről olvasott, már meg volt győződve róla, hogy a hírhedt besurranó tolvaj járt nála is - mesélte a férfi fia a Blikknek. Mindenkit arra figyelmeztetett, legyen résen.



A rendőrség tud Repülős Gizi újabb felbukkanásáról, de nem indított nyomozást, mert az asszony nem követett el bűncselekményt, az ingatlantulajdonosok nem tettek feljelentést, az idős nő pedig nem tulajdonított el semmit. Az idős asszonyt tavaly áprilisban a Székesfehérvári Járásbíróság 30 napi elzárásra ítélte lopás kísérlete m­iatt.



Repülős Gizi először 1953-ban került összeütközésbe a törvénnyel besurranásos lopás miatt, az elmúlt évtizedekben több mint kétszáz bűncselekményt követett el. Nevét onnan kapta, hogy egy legenda szerint az ’50-es években belföldi repülőjáratokkal utazott Budapestről vidékre lopni. Összesen több mint 17 évig ült börtönben.



Korábban azt mondta, talán gyermekkori agyhártyagyulladása miatt érez leküzdhetetlen vágyat a lopásra.