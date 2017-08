Időjárás

Széllel, záporokkal, zivatarokkal jön a ünnep

Fotó: MTI

Hidegfront érkezik az ünnepre, írja az Időkép. Sombat délután északnyugat felől előreláthatólag egy hidegfront érkezik, mely vasárnap is alapvetően meghatározhatja időjárásunkat.

Az ünnep sajnos valószínűleg a szeles, felhős, többfelé záporos-zivataros idő jegyében telik majd, ami a szabadtéri programokat is megzavarhatja.

A hőmérséklet is jelentősen visszaesik a szombatihoz képest, a tartósabban felhős, csapadékos tájakon alig haladhatja meg a 20 fokot a legmelegebb órákban.

A fővárosban is felhős, záporos-zivataros időjárás előjelei mutatkoznak, viszont délutántól csökkenhet a csapadékhajlam, így az esti tűzijáték idején már nyugodtabb körülmények várhatják az eseményre látogatókat, a napközben élénk, erős északi szél is mérséklődhet valamelyest addigra.