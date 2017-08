Tragédiák

Egy év alatt két kislányát veszítette el a család

hirdetés

A négy és fél éves Patrícia holttestére péntek délelőtt találtak rá a falu patakjában. A kiérkező mentők próbálták újraéleszteni a gyereket, de már nem sikerült. A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított eljárást gyermekkorú halálával végződő veszélyeztetés miatt.



Az MTI szemtanúktól úgy tudja: helybeliek húzták ki a patakból a gyermeket és először ők próbálkoztak az újraélesztéssel. Később mentőhelikopter is érkezett.



Ugyancsak a helyszínen lévők mondták el azt is, hogy a szülők a kislányt a nagypapára bízták, akinek a pillanatnyi figyelmetlensége miatt kerülhetett a gyerek a patakhoz. A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt nyomoz, melyért 1-től 5-évig terjedő szabadságvesztés szabható ki. A nagypapa teljesen összetört.



A család már a második gyermekét vesztette el - tudta meg a Blikk. Tavaly a nagyobbik lányt érte baleset, halálra gázolta a vonat. A szülőkben most elhunyt kislányuk és fiuk tartotta a lelket - mesélte egy ismerős a lapnak.



"Miattuk maradtak erősek, hiszen tudták, hogy fel kell nevelniük a testvéreket. Azt azonban nem tudom, hogy ezt az újabb csapást hogyan viselik majd el, még az előző szörnyű balesetet sem heverték ki. Reméljük, hogy Sanyikáért megpróbálják ebből a pokolból is újra felépíteni magukat." - mondta megtörten.