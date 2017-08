Gyász

Elhunyt Lábady Tamás, az Alkotmánybíróság volt tagja, elnökhelyettese

Elhunyt Lábady Tamás, az Alkotmánybíróság (Ab) volt tagja, elnökhelyettese pénteken - közölte a testület a honlapján.



Lábady Tamás 1944-ben született. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1968-ban szerzett jogi diplomát. 1970-től polgári peres bíró volt Siklóson, majd a Pécsi Vá­rosi Bíróságon. 1976-tól a Baranya Megyei Bíróság másodfokú bírája, 1980-tól megyei bírósági tanácsvezető.



Lábady Tamás 1990-től 1999-ig az Alkotmánybíróság tagja, 1993-tól 1998-ig helyettes elnöke volt, majd 2003-tól 2012-ig a Pécsi Ítélőtábla elnöke.



Lábady Tamás 1974-től 1999-ig oktatott polgári jogot a pécsi jogi karon, 1988-ban kandidátusi fokozatot szerzett. 1995-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtu­dományi Karának tanára, továbbá tanított az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében. Lábady Tamás 2011-ben címzetes kúriai bíró lett, majd megkapta a Deák Ferenc Díjat és a Juhász Andor díj arany fokozatát.



Az Alkotmánybíróság tagjai és munkatársai Lábady Tamás személyében a nagy tudású, bölcs bírót, a polgári jog kiváló ismerőjét, az egyetemi oktató, és a testület máig tisztelettel emlegetett és megbecsült egykori tagját is gyászolják - olvasható az Alkotmánybíróság honlapján.



Az Igazságügyi Minisztérium közleményében azt írta, mély fájdalommal értesült Lábady Tamás haláláról, és részvétét fejezte ki a családnak, hozzátartozóknak.



"Lábady Tamás tudósként, egyetemi oktatóként is meghatározó hatást gyakorolt nemcsak a magyar magánjogra, hanem a magyar jogi kultúrára is" - olvasható a szaktárca közleményében.



A Pázmány Péter Katolikus Egyetem honlapján olvasható gyászhír szerint Lábady Tamás rendíthetetlen hite, az élet, a házasság és a család iránti elkötelezettsége, kimagasló szakmai felkészültsége egész Karunk számára példa marad."



A temetés időpontjáról a család a későbbiekben ad tájékoztatást.