Állati jó hír

Meglett a kutya, akit a gazdája mellől rúgtak le a villamosról

Mint arról a ma.hu is beszámolt, 2017. augusztus 9-én, nem sokkal este tíz óra után posztolta kétségbeesetten egy lány a Facebookra, hogy elvették tőle a kutyáját az 1-es villamoson a Népligetnél. Az eben szájkosár, nyakörv, hám és póráz is volt, emiatt nem tudott sem védekezni, sem elmenekülni. Eközben három férfi a lányt tartotta vissza, így csak a következő megállóban tudott leszállni. Hiába ment vissza, nem találta háziállatát és senki nem is látta. Akkor azt írta, akár vissza is vásárolná.

Péntek hajnalban aztán boldogan posztolta a lány, hogy meglett a kutyus, végre kipihenik magukat.