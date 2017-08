Balhés

Verekszik a börtönben Bándy Kata gyilkosa

Agresszívan viselkedett a rabtársaival, több fegyelmit is begyűjtött a Szegedi Fegyházban P. László, Bándy Kata gyilkosa.



"Beleköt az élő fába is, ha olyan kedve van. Többször fegyelmit is kapott, mert verekedett a cellatársaival, de olyan is előfordult, hogy tiszteletlenül viselkedett a felügyelőkkel, sőt a parancsokat is nemegyszer megtagadta" - mesélte P. egykori rabtársa a Blikknek.



P. László a börtönben elkezdte az általános iskolát, de a nyolc osztályt nem sikerült befejeznie. Látogatója alig akadt, egyedül édesanyja és testvére tartanak ki mellette.



A Blikk úgy tudja, a férfit nemrég átszállították Szegedről Sátoraljaújhelyre, ott egyelőre nincs gond vele.

Bándy Kata 2012. július 7-ről 8-ra virradóra tűnt el egy szórakozóhelyről hazafelé tartva. Holttestét július 11-én találta meg három gyerek. Bántalmazták, megerőszakolták, majd megfojtották. Csupán 25 éves volt. A rendőrség négy nappal később fogta el P. Lászlót. A férfi életfogytig tartó börtönbüntetést kapott, legkorábban 40 év múlva szabadulhat.