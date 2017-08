Ítéletidő

Nyolcezer kárbejelentést tettek a vasárnapi vihar miatt

A biztosítótársaságokhoz az augusztus 6-i viharkár miatt szerda délig 8 ezer kárbejelenés érkezett, de ez a szám még jelentősen emelkedhet, sokan még a kármentést végzik, és csak utána fordulnak a biztosítóhoz. A becsült kárérték eddig megközelíti a 600 millió forintot - írja az MTI.

A Magyar Biztosítók Szövetségének (Mabisz) első összesítése szerint a lakossági ingatlanok mellett komoly károk keletkeztek egyes középületekben is, fakidőlések, jégverés miatt sok helyen járművek is sérültek. Több hétfőn átcsoportosította kárfelmérő szakembereit az érintett területekre.

A legsúlyosabb károk Békés megyében történtek, a bejelentések száma már most meghaladja az 1600-at. Csak Orosházáról több mint ezer kárt jeleztek, települések közül Püspökladány és a főváros volt még a leginkább érintett.

A tulajdonosok leggyakoribb okként a vihart, a villámcsapás indukciós hatását, a jégverést, valamint a beázást jelölték meg. 2010 és 2016 között 330 ezer esetben, összesen több mint 25 milliárd forintot fizettek ki villámcsapások okozta károkra.