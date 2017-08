Időjárás

Visszatér a kánikula

Fotó: MTI

Kedden a többórás napsütés mellett a Dunántúlon lehet több, máshol kevesebb gomolyfelhő az égen, csapadék sehol sem várható. A déli-délkeleti szél északnyugaton megélénkülhet, máshol mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban 10-16, délután 27-32 fokot mérhetünk. Frontmentes nap várható.

Szerdán sok napsütésre van kilátás, a kialakuló gomolyfelhőkből legfeljebb néhol - nagyobb eséllyel a nyugati határ mentén - fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Néhol megélénkül a délies szél. Újra hőség köszönt be, délutánra 32-38 fokig melegszik a levegő.

Csütörtökön tovább fokozódik a forróság, 34-39 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Továbbra is sok lesz a napsütés, inkább csak estefelé nyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. Élénk, északnyugaton erős lesz a déli-délkeleti szél.

Pénteken nyugat felől hidegfront éti el térségünket, mely lassan halad át fölöttünk, még szombaton is alapvetően meghatározhatja időjárásunkat. Többfelé okoz majd heves záporokat, zivatarokat, és lehűlés veszi kezdetét. Feltámad az északira-északnyugatira forduló szél.