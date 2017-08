Kémek

Titkos megfigyelőrendszert épít a kormány az adatvédelmi hatóság szerint

Egy nemrég beterjesztett belügyi tárgyú törvénymódosítással kapcsolatban fenntartásait jelezte az adatvédelmi hatóság. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke több problémát is jelzett a BM-nek az ügyben - szúrta ki a Hvg.hu.



Az új belügyi tervezet ugyanis szorosabb megfigyelés alá vonná az állampolgárokat. Mégpedig úgy, hogy a polgárok személyi adatairól szóló törvényen változtatva a jövőben központi helyen tárolnák az egyes szervek által készített kép- és hangfelvételeket.



Ennek alapján a rendőrség, a közterület-felügyelet, a személyszállítási szolgáltató, a közút kezelője, az útdíjellenőrzésre jogosult szervezetek felvételeit egy, a kormány által rendeletben kijelölt szervezet monitorozná.



A szálláshely-szolgáltatóknak kötelező lenne rögzíteni és tárolni az igénybe vevők nevét, születési helyét, állampolgárságát, édesanyja nevét, másolatot készíteni az okmányaikról. Ezeket az adatokat a nemzetbiztonsági szolgálatok kikérhetik tőlük.



Péterfalvi azt írta, hogy bár a jogalkotó úgy mutatja be a jogszabályt, hogy az nem hoz lényeges változást az adatvédelemmel kapcsolatos jogi helyzetben, szerinte ez nem igaz.

Többek között azért, mert automatizálná a hozzáférést az egyes hatóságok által készített felvételekhez, "az egyenként történő megkeresések mellőzhetők". Sőt, az adatigénylő szervezetek a tervezet alapján nemcsak utólag igényelhetik a már elkészült kép- és hangfelvételt, hanem folyamatosan, egyidejűleg is megfigyelhetik a központba továbbított felvételeket. Hab a tortán, hogy az általános keretjellegű engedély alapján a jövőben elkészülő felvételekhez is hozzáférést szerezhetnek. Péterfalvi szerint ezáltal "létrejön egy olyan titkos információgyűjtéshez felhasználható, képi megfigyelőrendszer", amely nagy földrajzi területet fed le.



Az adatvédelmi biztos úgy látja, hogy a tervezet életbelépése a személyes adatok védelméhez való jog "további korlátozását" eredményezi.



Két kiegészítést javasol: az adatfelhasználó minden egyes esetben külön azonosíthatóan dokumentálja, miért kérte ki az adatot, és kérelme az adatok milyen körére vonatkozik. A hatóság pedig hivatalból ellenőrizhesse az adatok felhasználását.



Péterfalvi javasolja, hogy egyes helyeken (pl. templomok, szavazóhelyiségek közelében, politikai gyűléseken) rögzített adatok felhasználását korlátozzák a törvényben. Emellett megjegyezte, hogy azt pedig nem látja indokoltnak, hogy a szálláshelyek másolatokat készítsenek a magyar állampolgárok igazolványairól.