Fizettetnének a Quaestor-károsultakkal az értéktelen kötvényeikért

Fotó: MTI

Akár több tízezer forintot is kifizettetnének a Quaestor-kötvényesekkel azért, hogy a brókercég felszámolója kiadja nekik a papírjaikat, amivel a legtöbben semmire nem mennek - írja a hvg.hu.

Két és fél évvel a brókercég bedőlése után most jött el az ideje, hogy a létező kötvényeket kiadják tulajdonosaiknak, de a jegybank alá tartozó Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. arról tájékoztatta az ügyfeleket, hogy fizetniük kell a transzferért, vagyis a papírokáthelyeztetéséért egy másik brókercéghez. Ez ötezer forintba kerül, de mivel az ügyfelek több kötvénysorozatból is bevásároltak, van, akinek több tízezer forintjába kerülne a művelet.

Mindez az összes Quaestor-kötvényes harmadát érinti, azokat, akik nem kaptak kártalanítást a Quaestor-törvény alapján, vagy nem kértek belőle. Akik ugyanis elfogadták azt, elveszítették a kötvénnyel kapcsolatos jogaikat, függetlenül attól, hogy követelésük milyen arányban térült meg.

Egyelőre nem éri joghátrány azokat, akik nem transzferáltatják a kötvényüket, mindaddig, amíg a kötvényeket kibocsátó Quaestor Hrurira meg nem szűnik. Amint a céget törlik a nyilvántartásból, a kötvények is kikerülnek a Keler adatbázisából. A jelek szerint ez hamarosan bekövetkezhet, a cég ugyanis abszolút üres, az eljárás így egyszerűsített lesz.

Legfeljebb azoknak a befektetőknek lehet érdemes kifizetni a transzferdíjat, akik az államot perlik, mert felelősnek tartják a kárért. Ők azzal érvelnek, hogy az államnak kellett volna gondoskodni arról, hogy az összes Quaestor-cég felszámolása, illetve végelszámolása egyszerre, egy kézbe kerüljön. Ebben a perben jól jöhet, ha igazolni tudja a befektető, hogy mindent elkövetett a pozíciója megőrzéséért, és ha a kötvények időközben megszűnnek, arról teljes mértékben az állam tehet - mondta az egyik károsult ügyvédje.