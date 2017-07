Budapest

2020-ig lezárják a Lánchidat

Két, két és fél évet vesz igénybe az Alagút és a Lánchíd közötti rész felújítása, mondta az Inforádió Aréna című műsorában Dabóczi Kálmán, a BKK vezérigazgatója.

Úgy fogalmazott, ez egy nagyon komplex és bonyolult, mert a városnak egy fontos szerepet betöltő hálózati elemét kell felújítani. Szerinte hétvégenként kisebb problémát okoz, ilyenkor le is lehet zárni a Lánchidat anélkül, hogy érdemi fennakadást okozna a rendszerben.

"Hétköznapokon viszont - különös tekintettel arra, hogy a budai és pesti rakpart, illetve a hozzá kapcsolódó úthálózati elemek milyen funkcionalitást töltenek be a rendszerben - az Alagút fontos elem" - mondta.

Csökkenni fog a Clark Ádám téri körforgalom mérete is, a híd gyalogos átjárója viszont bővül, meg kell növelni, hogy ne az autós forgalmat, a közösségi közlekedést akadályozza.

"Az Alagút, a Clark Ádám tér, a Lánchíd, illetve a pesti oldalon a kapcsolódó elemek az Erzsébet térig egyben kell kezelni és egységes logikai megoldást kell tartani. Fontos szempont például, hogy ha valaki átjön a Lánchídon, a pesti oldalon hogyan tud eljutni a rakpartra. Ezeknek a tervezése folyamatban van" - közölte Dabóczi.

A hídra műemléki felújítás is vár, a kivitelezés 2018-ban kezdődhet."A felújítást biztos, hogy megérzi a város. Nem lehet úgy tenni, mintha nem érezné meg a reggeli és a délutáni csúcsforgalomban. Az ezt enyhítő forgalomtechnikai terveknek a kialakítása folyamatban van" - jelentette ki a BKK-vezér.