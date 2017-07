Időjárás

Pokoli lesz a hőség a következő napokban

hirdetés

Fotó: MTI

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előjelzései alapján, az EMMI Klímaváltozás és Környezeti Egészséghatás Elemző Osztály szakmai javaslatát figyelembe véve Dr. Szentes Tamás országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár 2017. augusztus 1. (kedd) 00:00 órától 2017. augusztus 4. (péntek) 24:00 óráig a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást rendel el az ország egész területére vonatkozóan.

Az EMMI Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkárság értesítette a megyei kormánymegbízottakat a hőségriadóról, egyúttal kérte, hogy az illetékességi területükön működő egészségügyi szolgáltatókat és megyei védelmi bizottságokat is tájékoztassák. További intézkedések megtétele egyelőre nem szükséges.

Harmadfokú hőségriasztás elrendelésére akkor kerül sor, ha legalább három egymást követő napon eléri, vagy akár meghaladja a napi középhőmérséklet a 27 fokot. A tartós hőség az egészséges szervezetet is megviseli, a szív- és a keringési betegségben szenvedőkön túl, ilyenkor bárkinél előfordulhatnak egészségügyi panaszok. Éppen ezért a nagy melegben kiemelten fontos a fokozott folyadékbevitel, amelynek során kerülni kell a magas koffein-, illetve cukortartalmú, valamint alkoholos italok fogyasztását.

Felhívják a lakosság figyelmét arra is, hogy akik a hőség ellenére gépjárműbe kényszerülnek, fokozott óvatossággal vezessenek, hiszen a koncentrációt negatívan befolyásolhatja a meleg.

Azok, akik a hőség idején vízparton tartózkodnak, fontos, hogy a déli órákban kerüljék a napozást, valamint ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel. A tartós melegben a bőr védelméről sem szabad megfeledkezni: naptejjel és világos, jól szellőző bő ruházattal lehet a leghatékonyabban a leégés ellen védekezni. A legmelegebb órákban, 11 és 15 óra között érdemes árnyékos helyen tartózkodni. Azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet, elérhető a katasztrófavédelem weboldalán.