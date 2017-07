Állattartás

Megkezdődik a Duna-Dráva Nemzeti Park állattartó telepeinek megújítása

Megkezdődik a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNP) három állattartó telepének megújítása, a 446 millió forintos fejlesztésbe tartozó barcs-drávaszentesi telepmodernizáció alapkőletételét szerdán tartották a barcsi Dráva Kapu Bemutatóközpontban.



Závoczky Szabolcs, a nemzeti park igazgatója elmondta: az igazgatóság által nyert európai uniós pályázati pénzből ez év végéig Drávaszentesen karámrendszer és szociális létesítmény épül, a szintén somogyi Nagybajom-Homokpusztán racka juhok tartására alkalmas állattartó telep létesül, a Tolna megyei Nagydorogon a cikta juhok tartását szolgáló telepüket fejlesztik, és a területek kezeléséhez szükséges mezőgazdasági gépeket vásárolnak.



Mindezzel jelentősen javulnak az őshonos állattartás feltételei, újabb területeket tudunk bevonni a legeltetésbe és Nagybajomban nemcsak a nyáron, hanem egész évben biztosíthatjuk juhtartás feltételeit - tette hozzá az igazgató.



V. Németh Zsolt, a környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár hangsúlyozta, a projekt nemcsak az őshonos állatok génmegőrzését, hanem a védett fajok élőhelyének megóvását is szolgálja.



Az államtitkár emlékeztetett rá, hogy Magyarország a környezetügyre 3400 milliárd forintot, azon belül közvetlenül természetvédelemre több mint 60 milliárd forintot fordíthat a mostani európai uniós költségvetési ciklusban. Ennek a forrásnak a legnagyobb részét az élőhelyeknek a fajok megtartásához nélkülözhetetlen megújítására szánják, ezt a forrás nagysága tekintetében a természeti kezelés, az őshonos állatok elhelyezésére szolgáló telepek rendberakása követi - jegyezte meg.



Szászfalvi László, somogyi kereszténydemokrata országgyűlés képviselő arról szólt, hogy mindenki küldetése a teremtett világ megóvása és az utódoknak való átadása. A nemzeti park beruházása egy összefogás eredménye, amelyben egyszerre van jelen a globális és a lokális gondolkodás, az, hogy mindenki felelősséggel tartozik az egész világ jövőjéért, ugyanakkor a saját környezetének megmaradásáért is - mondta.



A politikus kitért arra is, hogy a Dráva és környéke minél hatékonyabb fejlesztéséért felvetődött egy Dráva fejlesztési tanács létrehozása, és az is, hogy a térségnek előnyös lenne, ha kiemelt idegenforgalmi célpontnak minősítenék.