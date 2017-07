Időjárás

A hétvégén újra lecsap a kánikula

Fotó: MTI

Szerdán keleten napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. A Dunántúlon és a középső országrészben felhősebb lesz az ég, ott záporok, zivatarok is kialakulhatnak, néhol felhőszakadás kíséretében. Az Alföldön és az Északi-középhegység keleti felén kisebb a csapadék esélye - áll a Kiderül előrejelzésében.

A Dunántúlon a déli, másutt a nyugatias szél lesz élénk, majd estétől mindenhol északi, északnyugati szél lesz a jellemző. Zivatarokban erős, viharos széllökések is előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 21, 28 között várható. A Kisalföldön lesz a hűvösebb, a Dél-Alföldön a melegebb. Késő estére 15, 22 fok közé hűl le a levegő.

Holnap, vagyis csütörtökön 26 fok lesz a napi maximum hőmérséklet, aztán péntektől visszatér a meleg, akkor már a hőmérséklet kis híján 30 fok is lehet, a hétvégén pedig még melegebb lesz.