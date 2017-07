Katasztrófavédelem

Folytatódik szúnyogirtás, elsősorban a Tisza-tónál

Folytatódik az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) által koordinált központi szúnyogirtási program; ezen a héten 18 ezer hektáron, a többi között a Tisza-tónál gyérítik a vérszívókat - közölte az OKF kedden a honlapján.



A június elseje óta tartó program keretében eddig 504 ezer hektáron végeztek szúnyoggyérítést a szakemberek - írták.



A tájékoztatás szerint a következő napokban a Tisza-tó térségére koncentrálják a szúnyogirtást, ahol az állandó tenyészőhelyek miatt folyamatos a szúnyogok jelenléte.



Sok a szúnyog Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Baranya megye egyes részein is, így ott is lesz majd szúnyoggyérítés, illetve a főváros néhány kerületében végeznek földi permetezést.



Hozzátették, a katasztrófavédelem honlapján, a szúnyoggyérítés menüpont alatt nyomon követhető, hogy melyik napon melyik településen, milyen módszerrel védekeznek a vérszívók ellen.



Az önkormányzatok a központi program mellett önállóan is végezhetnek szúnyoggyérítést - közölte az OKF.