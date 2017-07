Botrány

Leállították az e-jegyrendszert

Leállította a Budapesti Közlekedési Központ az elektronikus jegyértékesítést. A shop.bkk.hu oldalon már nem regisztrálhatnak új vásárlók, azt írják azért, mert továbbra is folyamatos támadás alatt áll az oldal. 2017.07.24 23:49 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az már korábban kiderült, hogy a rendszer nem biztonságos, a felhasználók adatai is veszélyben lehetnek. Most már a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság is foglalkozik az üggyel. Egyelőre adatokat kértek a BKK-től, az heteken belül eldől, hogy hivatalos eljárást is indítanak-e.