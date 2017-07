Vizes vb

Kikapott a női pólóválogatott, a kapitány szerint nem is érdemeltek győzelmet

Fotó: MTI

Előzetesen mindenki hazai győzelmet várt, de a kanadai csapat fantasztikus védekezést mutatott be: ezt bizonyítja az is, hogy a magyar csapat 34 lövéséből csak négy talált a kapuba. Bíró Attila, a magyar válogatott szövetségi kapitánya szerint nem is érdemel győzelmet az, aki ilyen rossz százalékban használja ki a helyzeteit.

"A védekezés rendben volt, én sem gondoltam, hogy 34 lövésből nem lövünk 7-8 gólt, szerintem körülbelül annyit kellett volna. Nem mondhatom, hogy jól játszottunk, hiszen kikaptunk, sőt nem is érdemeltünk győzelmet" - mondta a mérkőzés után.

Arra a kérdésre, hogy mit lehet tenni, ha így leblokkol a csapat, a kapitány azt mondta, azokat biztatta, akik már legalább egyszer betaláltak az ellenfél kapujába."

Czigány Dóri és Takács Orsi is lőtt gólt, mondtam is nekik, hogy vállaljanak többet" - nyilatkozta.

A négy gólból egyet vállaló Illés Anna egyelőre nem tudja, mi hiányzott."A kanadaiak egy újfajta védekezést találtak ki, amit mi videón megnéztünk és úgy éreztük, hogy felkészültünk belőle, de úgy látszik, hogy nem. Nem tudok mit mondani. A hollandokat le akartuk győzni, azt gondoltuk ez a könnyebben járható út, de nem érdemes arra gondolni, hogy mi lett volna, ha"- mondta Illés az M4 Sportnak a találkozó után.