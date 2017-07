Melléfogás

Egyre jobban bonyolódik a BKK-ügy

Miután beindult a mémgyár, Facebook-oldalt is indítottak az Álljunk ki az etikus hekkerek mellett címmel, hogy kiálljanak a 18 éves srác mellett és megakadályozzanak hasonló eseteket. Akinek már elindították a saját oldalát, ez az Etikus bűnöző név alatt fut.



Mint arról már a ma.hu is beszámolt, egy fiatalember képes volt manipulálni a BKK online jegyrendszerét úgy, hogy 50 forintét vehetett bérletet. A hibára fel is hívta a figyelmet, ráadásul a bérlettel sosem utazott (részben azért, mert elmondása szerint Budapesttől eleve 300 kilométerre lakik), mégis feljelentést tettek ellene. Cikkünkre a BKK is reagált.



Azóta kiderült, éjjel bevitték és gyanúsítottként hallgatták ki a fiatalembert a rendőrök.



A Facebook közössége nem is hagyta annyiban a dolgot, folyamatosak a kommentek mind a BKK, mind a rendszert fejlesztő T-Systems oldalán. Eddig mindenesetre nem volt szervezett megmozdulás mögötte.

Letiltják a kommentelőket?

Legfrissebb információink szerint a BKK elkezdte kitiltani a felhasználókat a Facebook-oldaláról. Olvasónk írta, hogy "tiltották minden tevékenységem az oldalon, miután kifejtettem a véleményem és a bejegyzéseimet törölték."

