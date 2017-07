Utazás

Tüntetnek a Green Holidays károsultjai

Az Uniqua Biztosító a minap közölte, hogy kizárólag azoknak az utasoknak a kárigényével tudnak foglalkozni, akik közvetlenül a Green Holidays (a korábbi Green Travel) utazási irodánál rendelték meg leendő, azonban meg nem valósult törökországi útjukat - írja a 24.hu.

A Green Holidays rendelkezésére álló, 500 millió forintos kártalanítási keretösszeg azonban már az előzetes számítások szerint is kimerült, amikor megállapították az odaítélendő kártérítéseket annak a mintegy 2000 utasnak, aki közvetlenül a Green Holidays irodájával szerződött az útra.

Az igazi zavar ott van a rendszerben, hogy egyéni szerződését 4000-nél is több turista egy "szatelit-cégen" keresztül kötötte meg a Green Holidays által meghirdetett utazásokra. Pontosabban kettővel. Az Indulhatunk.hu elnevezés ugyanis két trükkös céget takar, a Professional Outlet Kft.t-, illetve a SzállásOutlet Kft.-t.

A gondos szervezők az Indulhatunk.hu irodájában úgy oldották meg a dolgot, hogy az utasokkal két különálló szerződést írattak alá, annak ellenére, hogy a különféle hirdetési portfóliókban komplett csomagról volt szó. Az ellátásért, valamint a szállásért a Professional Outlet Kft. felelt, a repülőjegyeket pedig a SzállásOutlet Kft. intézte.

Igaz, hogy két számlaszámra, külön-külön kellett elutalni a pénzeket, de mivel egy irodában zajlott a procedúra (hiszen mindkét cégnek Forró Tamás a tulajdonosa), a jóhiszemű utasok pechjükre nem sejtették, hogy épp saját átverésük dokumentumait szignózzák alá.ííííííííí

A hatályos törvények alapján csak azon utazási irodák számára kötelező a vagyoni biztosíték, amelyek egyszerre felelnek a szállásért és az utazásért is. Ismét egy indok, amiért érdemes elolvasni az apró betűs részt, főleg, ha valami gyanúsan olcsó a konkurenciához viszonyítva.

Július 6-án egyébként valamennyi irodáját bezárta az Indulhatunk.hu (négy nappal korábban jelentett fizetésképtelenséget a Green Holidays), így lényegében informálódni is lehetetlen a továbbiakról.

Az ügy azon károsultjai, akiken nem tudott segíteni az Uniqua Biztosító sem, július 21-én reggel kezdik a demonstrációt az Indulhatunk.hu Váci utcai irodaháza előtt.