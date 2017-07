V4-Netanjahu-találkozó

Orbán: közös munkacsoport áll fel a terrorizmus elleni küzdelemben

Orbán Viktor miniszterelnök szerdán Budapesten, a V4 országok és Izrael kormányfőjének tanácskozását követően azt is elmondta: kidolgozzák egy közös munkacsoport felállítását a technológiai kooperáció elősegítése érdekében.



Az izraeli miniszterelnök meghívta a V4 kormányfőit Izraelbe, azt a felek elfogadták - tudatta Orbán Viktor, aki egyúttal azt is sürgette, hogy Izrael és az Európai Unió kapcsolatát az ésszerűség jellemezze, s bírálat helyett az együttműködés előtt nyissák ki a kaput.



Hangsúlyozta: a visegrádi országok javasolni fogják az uniónak, hogy értékelje azokat az erőfeszítéseket, amelyeket Izrael tesz a térség stabilitása érdekében, mindaz ugyanis európai érdek is, hisz véd az újabb és újabb migránsinvázió ellen.



A magyar kormányfő emlékeztetett: a visegrádiak osztják Izrael álláspontját, hogy minden nemzet szempontjából kulcsfontosságú a külső határvédelem. Hozzátette: az emberek ellenőrzés nélküli szabad áramlása terrorkockázatot jelent.



Orbán Viktor arról is beszámolt, hogy a V4-ek különmegbeszélésén döntöttek arról: levelet intéznek Olaszország miniszterelnökéhez.



Arról is megegyeztek, hogy a Londonból elköltöző uniós ügynökségek egyikének valamelyik visegrádi országba kellene kerülnie. A V4 miniszterelnökei mandátumot is adtak a magyar miniszterelnöknek a Franciaországgal folytatandó tárgyalásokhoz a kiküldetési irányelvről.



A visegrádi országok és Izrael miniszterelnökének első közös találkozóját követő sajtótájékoztató zárásaként a magyar miniszterelnök kijelentette: ha az Európai Unió nem működik együtt Izraellel, akkor saját magát bünteti, ezért a kapcsolatokat a higgadt ésszerűség irányába kell terelni.



Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök arról beszélt, hogy a terrorizmus elleni harcban és az innováció területén az együttműködés Izraellel Európa és a visegrádi országok érdekét szolgálja. Az első terület a múlt erői elleni harcot jelenti, a másik pedig egy jobb és virágzóbb jövő biztosítását - magyarázta.

Benjámin Netanjahu és Orbán Viktor (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

A kormányfő nagyrabecsülését fejezte ki a V4-es országok Izraellel kapcsolatos álláspontja miatt. Mint mondta, nagyon gyakran bírálják Izraelt Európából. Holott "Izrael az egyetlen demokrácia a Közel-Keleten", ebben a régióban az egyetlen ország, ahol a keresztények biztonságban vannak, sőt közösségeik nemcsak túlélnek, hanem növekednek is itt. Izrael az európai és a nyugati értékek bástyája a régióban - közölte.



Hangsúlyozta: itt az ideje, hogy újrafogalmazzák a kapcsolatokat Izrael és az Európai Unió között.



Megjegyezte: nagy megtiszteltetés, hogy első izraeli miniszterelnökként vehet részt a V4 csúcstalálkozóján, ez nagy lehetőséget is jelent. Benjámin Netanjahu megerősítette: meghívta kollégáit országába, hogy a következő hasonló csúcstalálkozóra Izraelben kerüljön sor.



Robert Fico szlovák kormányfő bejelentette: felhatalmazást kapott a visegrádi országoktól, hogy jövő héten csütörtökön az élelmiszerek kettős minőségéről tárgyaljon Jean-Claude Junckerrel, az Európai Bizottság elnökével. Úgy vélte, a V4-es országok polgárai az élelmiszerek kettős minősége miatt "másodosztályú" uniós állampolgárnak érzik magukat, sértésként élik meg a helyzetet, és mindez növeli a bizalmatlanságukat.



Azt mondta, remélhetőleg az EU olyan jogszabályokat fogad el, amelyek orvosolják ezt a helyzetet.



Robert Fico azt is hangsúlyozta, hogy a találkozó nemcsak a tartalma, hanem a szimbolikus értéke miatt fontos, hiszen ma Európában "sokszor beszélünk egymásról", de nem eleget egymással.



Bohuslav Sobotka cseh miniszterelnök a termékminőséggel kapcsolatban azt közölte: a V4-ek európai szinten szeretnék megváltoztatni a szabályozást. Nem akarjuk, hogy a beszállítók azonos termékeket más minőségben értékesítsenek az egyes tagállamokban - hangoztatta, üdvözölve, hogy a tárgyalópartnerei egyetértettek a kérdésben. Mint mondta, a problémát úgy kívánják megoldani, hogy ne gördítsenek akadályt a közös piac működése elé.



A cseh kormányfő arra is kitért: az EU és Izrael kölcsönös érdeke, hogy megerősítse kapcsolatát és elmozdítsa az együttműködés előtt álló akadályokat.



A politikus fontosnak nevezte a szír helyzetről, a terrorizmus elleni harcról valamint az illegális migrációról folytatott tárgyalásokat, és üdvözölte az izraeli miniszterelnök javaslatait, amelyek megvalósítását a V4-ek támogatnak. További együttműködési lehetőségeket látott a kiberbiztonság és a vízgazdálkodás területén is.



Beata Szydlo lengyel kormányfő az élelmiszerminőség mellett fontos témaként hivatkozott arra, hogy a V4 közös tárgyalásokba bocsátkozik a kiküldött munkavállalók ügyében, s közös támogató levelet fogalmaztak meg az olasz miniszterelnöknek a mediterrán térségben jelentkező migránsválsággal összefüggésben.

Kiemelte: precedens nélküli az Izraellel kiegészült V4-es találkozó, szó volt a biztonságról, a migránsválságról, a terrorizmus elleni harcról, valamint a fejlődésről. Fokozni kell az együttműködést Izraellel - fűzte hozzá a lengyel kormányfő.