Partytown

Elképesztő szabálytalanságokat talált a NAV a hetedik kerületi bulinegyedben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal és a Rendőrséggel közösen hatnapos ellenőrzést tartott Budapest VI. és VII. kerületében, a "Bulinegyed" vendéglátó-ipari egységeiben - közölte a NAV.

Az akciót előre bejelentették a NAV Adótraffipax rendszerben. Több súlyos jövedéki szabálytalanságot találtak a pénzügyőrök az ellenőrzések alkalmával. Háromszáz liter zárjegy nélküli, "pancsolt", vagy az előírt alkoholfoktól lényegesen eltérő italt foglaltak le. Volt olyan vállalkozás, amely a rendes heti forgalmának négyszeresét jelentette be az akciót meghirdető hétre, majd az ellenőrzések után a forgalma visszaállt a korábbi szintre. Olyan hely is akadt, ami éppen az akció hetében zárt be "technikai okok miatt", azonban előtte és utána zavartalanul működött.