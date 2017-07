Politika

Orbán: Magyarország bűnt követett el a második világháborúban

Fotó: MTI

"Magyarország zéró toleranciát hirdet az antiszemitizmussal szemben" - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Benjámin Netanjahu izraeli kormányfővel közös budapesti sajtótájékoztatóján. A magyar kormányfő egyben hangsúlyozta: "Magyarország bűnt követett el, amikor a második világháborúban nem védte meg zsidó állampolgárait."

Orbán Viktor kiemelte: az izraeli miniszterelnök magyarországi látogatása - amelyre harminc éve nem került sor - új fejezetet nyit a két ország kapcsolatában, olyan együttműködés alapja, amely a jövőről szól.

A kormányfő köszönetét fejezte ki Izraelnek, amiért hozzájárul Európa biztonságához, és egyetértett az izraeli miniszterelnökkel abban is, hogy határozott politikát kell folytatni az erősödő antiszemitizmus megfékezése érdekében.

"Elismerjük Izrael jogát az önvédelemre" - jelentette ki Orbán, hozzátéve: Magyarország is elvárja, hogy elismerjék jogát erre, jelenleg ugyanis az országnak vitái vannak amiatt, hogy nem akar kevert népességet, nem akar engedni a külső befolyásnak - emlékeztetett. Magyarország nem kíván változtatni etnikai összetételén, még ha be is kell ismernie, hogy nem vagyunk tökéletesek - jegyezte meg a miniszterelnök.

A magyar kormányfő elmondta: a találkozón mindkét vezető kifejtette országa tiszteletét a másik ország iránt és célnak nevezték a két ország jó kapcsolatának hosszú távú megalapozását.

Rámutatott: Magyarországon jelentős zsidó kisebbség él, biztonságukat pedig a magyar állam teljes mértékben garantálja. A zsidó életnek ma reneszánsza van Magyarországon - folytatta Orbán Viktor -, amelyre büszkén tekint az ország, hiszen az komoly hozzájárulás a magyar nemzet közös teljesítményéhez.