Tömegközlekedés

A főváros szerint kibertámadás érte a BKK online jegyértékesítési rendszerét

Fotó: MTI

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a múlt héten vezette be a az elektronikus jegyrendszert. Az indulás után egyre több problémára derült fény, emiatt kedd délelőtt sajtótájékoztatót tartott Dabóczi Kálmán, a BKK vezérigazgatója és Szeneczey Balázs városfejlesztésért felelős főpolgármester-helyettes.

Szeneczey elmondta: fontos leszögezni, hogy nem az elektronikus jegyrendszerrel, hanem az online értékesítési rendszerrel vannak problémák. "Nem kívánok úgy tenni, mintha nem érzékeltük volna, milyen kibertámadásoknak volt kitéve ez a rendszer" - mondta, majd hozzátette, a T-Systems szerint rendszerszintű támadás volt az első két napban. A cég büntetőfeljelentést tett, a nyomozóiroda pedig már ki is szállt az irodájukba.

A T-Systems szerint a rendszer továbbra is megbízható, nincs szükség arra, hogy leállítsák, az értékesítés továbbra is tud online működni.

Dabóczi elmondta, sokgyerekes családapaként minden hónapban neki is pénzt kell adnia a gyerekeknek, hogy bérletet vegyenek. Többek között emiatt is döntöttek úgy, hogy egy új csatornát nyitnak azok számára, akik szeretnék megúszni ezt a terhet. "Azt akartuk, hogy mindenkinek legyen otthon egy saját automatája" - jelentette ki.

Szerinte az elektronikus bérlet már csak azért is jó megoldás, mert eddig ha valaki elvesztette a bérletét, akkor bukta a pénzét is, ezután viszont ez már nincs így. "Lehet visszaélni a bérlethamisítással és erre büszkének lenni, viszont a következményeket is kell viselni. Szintén nem kötelező igénybe venni, senki ne érezzen kényszert, hogy betereltük egy olyan csatornába, ami nem komfortos. Ez egy kiegészítő szolgáltatás" - mondta. "Az okos megoldások az okos embereknek való. Aki nem érte el azt a szintet, hogy egy okostelefont tudjon kezelni, annak ez nem egy kényelmes megoldás" - tette még hozzá.

Már ötezren vették igénybe a szolgáltatást

A BKK vezérigazgatója szerint egyetlen kibertámadás sem járt sikerrel csütörtök óta és nem igaz, hogy ingyen utazásra jogosítana bárkit ez az utazási mód, ráadásul bűncselekmény az, ha valaki más adataival utazik. Kiderült, eddig ötezer felhasználó vásárolt online jegyet, napijegyet vagy bérletet, a T-Systemhez pedig napi 5-10 panasz vagy más hasznos információ érkezik. Az elmúlt napokban 150 embert töröltek, akik kamuprofillal próbálkoztak. Köztük voltak olyanok is, akik admin vagy adminadmin névvel próbálkoztak, többen pedig azt hitték a róluk készült képernyőmentésekről, hogy azok a rendszergazdához tartoznak. Dabóczi szerint közpénzpazarlás az, hogy ezeket a profilokat törölgetniük kell.

"Picit úgy érzem magam, hogy ahogy a focihoz is általában mindenki ért Magyarországon, most hirtelen mindenki etikus hacker lett itthon, legalábbis annak vallja magát. Felelőtlennek érzem azt, amikor valaki azt állítja, hogy bárki feltörheti a rendszert" - fejtegette. Dabóczi szerint a rendszer annyira feltörhető, mintha valakire rárúgnánk a lakása ajtaját és azt mondanánk, hogy találtunk egy biztonsági rést az otthonán és bejutottunk. Elmondta, bár ő a kocsik nagy részét fel tudja nyitni kulcs nélkül, mégsem teszi - kivéve egy esetben, amikor a híd alatt egy család gyereke magára zárta az autót és ő segített kinyitni. Ez szerinte azonban mégsem biztonsági rés.

"Attól, hogy valaki legális eszközökkel informatikai rendszereket pingel, próbál más adataihoz hozzájutni, az bűncselekmény. Nem az van, hogy az egységsugarú felhasználó belép és ezzel feltöri a rendszert, ezt nem lehet jóhiszeműségnek tekinteni" - mondta még.

A vezérigazgató szerint fontos szem előtt tartani, hogy a mostani csak a bevezető szakasz, arra készülnek, hogy őszre, az iskolakezdésre már egy robusztus rendszer álljon fel. "A rendszer működik, fejlődik, a biztonsági szint pedig sokkal nagyobb, mint a kezdetekkor. Köszönök minden jó- és rossz szándékú megkeresést, ami ezt a folyamatot felgyorsította. Ez a webshop semmivel sem gagyibb, mint az itthon működő hasonló szolgáltatások. Kíváncsi lennék, ha mást támadnának be, mennyi idő alatt rogyna térdre. Tudom, hogy sokaknak fáj, hogy ez a projekt megvalósult, ilyen világban élünk - nem meglepetés, de nem örülünk neki" - zárta beszédét.