Több mint száz településen és a fővárosban is folytatódik a szúnyogirtás

Több mint száz településen és a fővárosban is folytatódik a szúnyogirtás

Ha az időjárás lehetővé teszi, ezen a héten 140 településen és Budapest nyolc kerületében - mintegy 60 ezer hektáron - folytatódik az irtás. 2017.07.18 01:30 MTI

Több mint száz településen és több fővárosi kerületben folytatódhat a héten a szúnyogirtás - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) hétfőn az MTI-vel.



Közleményük szerint a június elseje óta tartó központi szúnyoggyérítési program keretén belül eddig 907 településen, 438 ezer hektáron permeteztek a szakemberek. A múlt héten teljes körű légi és földi irtás zajlott Békés és Csongrád megyében, Budapesten és a Csepel-sziget településein. A turisztikailag frekventált régiók közül a Balatonnál és a Tisza-tónál voltak földi kezelések.



Ha az időjárás lehetővé teszi, ezen a héten 140 településen és Budapest nyolc kerületében - mintegy 60 ezer hektáron - folytatódik az irtás.



Azt írták: Csongrád megyében az "emelkedő szúnyogártalom miatt" a következő napokban is folytatódik a munka, emellett Fejér megyében Székesfehérvárott és a Velencei-tó környékén lépnek fel a vérszívó rovarok ellen. A Duna mentén több régióban pedig biológiai módszerrel lépnek fel a lárvák ellen, csökkentve ezzel a szúnyogok utánpótlását. Ezen felül mivel Győr környékén is ismét emelkedni kezdett a szúnyogok száma, ezért ott teljes körű beavatkozás lesz. Zala megyében és számos Tolna megyei településen pedig ezen a héten lesz az első szúnyoggyérítés a szezonban - fejtették ki.



A katasztrófavédelem honlapján nyomon követhető, hogy melyik napon, melyik településen, milyen módszerrel védekeznek a vérszívók ellen - írta közleményében az OKF, hozzátéve: az önkormányzatok a központi program mellett önállóan is végezhetnek szúnyoggyérítést.