Bérvita

Több mint száz településen sztrájkolnak az ügyintézők

hirdetés

Fotó: MTI

Hétfőn reggel több mint száz településen sztrájkolnak az önkormányzati ügyintézők. A munkavállalók ugyan bemennek dolgozni, de a sürgős esetek kivételével reggel nyolc és tíz óra között szünetel az ügyintézés.

Nem várható gyors döntés azoknak a közalkalmazottak és önkormányzati tisztségviselőknek a béremeléséről, akik eddig kimaradtak az életpályamodellekből, az ezzel kapcsolatos munka akár őszig is elhúzódhat.

A Magyar Idők úgy tudja, a kormányzati szándék megvan a fizetések rendezésére, de több tényező is nehezíti a konkrét lépéseket, többek között az, hogy az alkalmazottak munkaadója nem az állam, hanem az önkormányzat, így elsősorban a településeknek kellene megoldaniuk a bérkérdést.

Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek vezetője azt mondta, az esetleges bérmegállapodást nehezíti többek között, hogy az állami, járási, önkormányzati tisztségviselőket, a honvédségi közalkalmazottakat, a pedagógusokat és az egészségügyi dolgozókat a törvényhez kapcsolódó rendeleti szabályok miatt eltérő feltételekkel foglalkoztatják.

A szakszervezeti vezető példaként említette, hogy a pedagógusoknál és az egészségügyben életpályamodelleket vezetett be a kormány, amely magában foglalta az illetmények rendezését is. Ugyanakkor akik ebből kimaradtak - például az önkormányzatoknál foglalkoztatottak vagy a belügyi közalkalmazottak -, nem részesültek béremelésben az elmúlt években.

Pénteken délután összehívtak ugyan egy tárgyalást, de ez nem vezetett eredményre, az MKKSZ elnöke a Népszavának azt mondta, az írásban is átadott elvárások közé bekerült, hogy "az állami, kormányzati és önkormányzati tisztviselők közszolgálati jogviszonyait egységesen kell kezelni". A tárgyalásokat két hét múlva akarják folytatni, bár a kormány legközelebb augusztusban ülésezik, így addig semmilyen érdemi történés nem várható.

A lap szerint közel hatezer önkormányzati dolgozó nem veszi fel a munkát ma reggel 8 és 10 óra között több mint száz településen.