Bűnügy

14 évet kapott a kántorjánosi gyilkos

Nem jogerősen tizennégy év fegyházbüntetésre ítélte a Nyíregyházi Törvényszék pénteken azt a férfit, aki a vád szerint ittasan bántalmazott egy idős nőt 2002-ben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kántorjánosiban, majd erőszakoskodott vele. Az asszony a helyszínen meghalt.



Bodnár Zsolt bíró büntetőtanácsa R. Józsefet aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek.



A tényállás szerint a most 56 éves vádlott 2002. október 4-én Kántorjánosiban, egy italboltban volt a rokonaival. Késő este erősen ittas állapotban távozott; útközben eszébe jutott, hogy az egyik házban egy idős asszony lakik egyedül. Átugrott a ház kerítésén, a nyitott ajtón bement a szobába, ahol a 81 éves nő hálóruhában feküdt. A vádlott minden szó nélkül odament hozzá, többször arcon és állon ütötte, majd közösülni próbált vele.



Ezután a férfi - megijedve tettétől és a várható felelősségre vonástól - elhatározta, hogy megöli a nőt, ezért a nyakára nehézkedett és a mellkasára térdelt. A bántalmazás következtében az idős asszony a helyszínen meghalt.



A kezdetben ismeretlen tettes ellen indult nyomozást a rendőrség 2004-ben felfüggesztette. Az eljárást 2015. november 18-án indították újra, ekkor került a nyomozók látókörébe egy háromfős társaság, amelynek R. József is tagja volt. A férfi kihallgatása során, 2015 decemberében beismerő vallomást tett.



A bírósági tárgyalásokon a vádlott a sokszor egymásnak ellentmondó vallomásaiban csak a szexuális erőszakot ismerte be, megbánást nem mutatott.



Az ítélethirdetésen ismertetett indoklásban elhangzott, az orvosszakértői vélemény szerint az asszony halálát a bántalmazás következtében elszenvedett sérülések, traumás sokk és keringési elégtelenség okozta.



Az ítélet ellen a vádlott és védője elsősorban felmentés, másodsorban enyhítés miatt fellebbezett.



A büntetőper a Debreceni Ítélőtáblán folytatódik.