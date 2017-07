Tragédia

A meghalt kislány állapotát nem befolyásolta, hogy máshova kellett őt átvinni CT-vizsgálatra

A gyerek súlyos szívfejlődési rendellenességgel született, az elmúlt években tíz alkalommal történt szívsebészeti beavatkozás élete megmentéséért, a műtétek egy részét Budapesten és Münchenben végezték.

A Meghalt a kislány, akit nyitott mellkassal kellett CT-re szállítani című cikkünkkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adta az EMMI:



A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben meghalt kislány állapotát nem befolyásolta, hogy egy másik létesítménybe kellett őt átvinni CT-vizsgálatra - mondta el az intézet főigazgatója.



Ofner Péter röviden beszámolva a 12 éves kislány kezeléséről elmondta: a gyerek súlyos szívfejlődési rendellenességgel született, az elmúlt években tíz alkalommal történt szívsebészeti beavatkozás élete megmentéséért, a műtétek egy részét Budapesten és Münchenben végezték.



A kislány utolsó műtétjét Budapesten, a kardiológiai intézetben végezték. A gyerek igen súlyos keringési állapotban volt. A főigazgató elmondta, a műtét komplikált beavatkozás volt, a gyerek nem lett tőle jobban, a keringési elégtelenség fokozódott, így műszívkezelést kapott, lélegeztetni kellett. Az igen nagy vérzés miatt a mellkast nem zárták vissza.



A főigazgató eloszlatva a nyitott mellkassal kapcsolatos elképzeléseket hangsúlyozta, a "nyitott mellkas" egy orvosi terminológia, tehát nem arról van szó, hogy a betegnek nyitva van a mellkasa. Mint mondta, a bőrt összevarrják, azonban a további esetleges műtétek miatt a csontos vázrendszert nem kapcsolják össze.

Mint mondta, a műtétet követő 16. napon a vérzés mellett idegrendszeri tünetek is jelentkeztek, ezért a neurológiai konzílium koponya CT-re rendelte a gyereket, amelyet a szomszédos Heim Pál Gyermekkórházban végeztek el.



Sem a szállítás alatt, sem azt követően nem történt szövődmény - hangsúlyozta Ofner Péter, hozzátéve, a súlyos állapotban lévő betegek CT-be való eljuttatása rutin orvosi feladat, amelyre a kardiológiai intézet fel van készülve.



A vizsgálat eredménye megállapította, hogy a kislány súlyos roncsoló agyvérzést kapott, amely miatt a műszívkezelést nem tudták folytatni. Abba kellett hagyni a véralvadásgátló-kezelést is, és ebben az állapotban a gyermek a saját keringésére nem tudott támaszkodni, június 29-én meghalt.



A főigazgató kifejtette, a CT-vizsgálat abban segítette az orvosokat, hogy kiderült: a műszívkezelés sem fenntartható.



"Egy olyan zsákutcába kerültünk, amely végül is a gyermek halálát okozta", a kislányt keringéstámogató eszközökkel sem tudták életben tartani - mondta Ofner Péter.



Hozzátette: a gyerek abban az esetben kerülhetett volna fel a szívtranszplantációs listára, ha stabilizálni tudták volna az állapotát műszívkezeléssel.



Az, hogy a kardiológiai intézetben van-e CT-berendezés vagy nincs, az a gyermek állapotát, sorsát nem befolyásolta. A kislány ellátása magas színvonalon történt - mondta a főigazgató.



Megjegyezte: Budapesten több pavilon rendszerű kórház működik, ahol szintén meg kell oldani a betegek CT-vizsgálatra történő szállítását.



Az intézet tíz éve egyedüliként foglalkozik a gyermekek szívtranszplantációval és szívfejlődési rendellenességeik kezelésével. Az adatok szerint az eddig elvégzett 41 gyermek szívátültetésből hat végződött halállal.



"Ezt a centrumot a szakma nagyon jó helyre helyezi Európában", - mondta a főigazgató, hozzátéve: méltatlannak érzi az intézetet ért támadást.



Ofner Péter beszámolt arról, hogy idén az intézet rendelkezésére fog állni az az összeg, amelyből CT-berendezést tud vásárolni.