Egyszülős családok gyerekei nyaralhatnak augusztusban Fonyódligeten

Százötven, egyszülős családban élő gyerek nyaralhat augusztusban egy hétig Fonyódligeten, az Erzsébet-táborban jelképes összegért - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.



Novák Katalin elmondta, idén először jelentkezhettek a gyermeküket egyedül nevelők az Erzsébet-programba, az érdeklődés óriási volt.



Az államtitkár kiemelte, a kormánynak a családok a legfontosabbak, az intézkedések középpontjában ők állnak, ideértve az egyszülős családokat is.



A családpolitikai intézkedések mindegyike - a családi otthonteremtési kedvezmény, az ingyen tankönyv és étkeztetés, a családi adókedvezmény - hozzáférhető az egyszülős családoknak is, ettől az évtől kezdve pedig a bölcsődei felvételinél is előnyt élveznek a gyermeküket egyedül nevelők - hangsúlyozta Novák Katalin, hozzátéve, hogy a kormány kifejezetten igyekszik figyelembe venni az egyszülős családok sajátos igényeit, amihez nagy segítséget kapnak az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítványtól.



Nagy Anna, az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány vezetője arról beszélt, hogy Magyarországon mintegy 300 ezer egyszülős család van, amelyekben 500 ezer gyerek nevelkedik. A gyermeküket egyedül nevelőknek különösen nehéz megoldaniuk a nyári szünetben a felügyeletet, így a Balaton parti táborozás nemcsak a gyerekeknek élmény, hanem a szülőknek is praktikus segítség - tette hozzá.



Az alapítvány vezetője elmondta azt is, egy friss kutatásuk szerint az egyszülős családoknak az anyagi gondoknál is nagyobb problémát jelent az elszigetelődés és az elmagányosodás. Ezen próbálnak segíteni a nemrég elindult https://www.egyszulos-magazin.hu/ honlapon, valamint a kormányzati támogatással nemsokára megvalósuló Egyszülős Központban is.