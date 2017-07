Mélyvíz

A legenda szerint egy T-34-es harckocsi lapul a Tisza mélyén - Elképzelhető, hogy még az idén ki is emelik

A Szegedi Haditechnikai Park még az idén kiemelné a világháborúban az ideiglenes pontonhídról a II. világháborúban a Tiszába esett szovjet páncélost. A legenda szerint egy T-34-es harckocsi található a víz alatt négy-, vagy ötfős személyzetével együtt. Nehézséget jelenthet, hogy szakemberek szerint 21 méter mélyen, a meder közepén van a tank - írja a SZEGEDma.hu.



Lázár János országgyűlési képviselőtől kért segítséget a Szegedi Haditechnikai Park egy szovjet T-34-es harckocsi folyóból történő kiemelése ügyében. A jármű a Belvárosi híd mellett található a Tisza mélyén – számolt be a Promenád. Habár az elsüllyedt tankokkal kapcsolatos legendák komoly hányada mese, ez azonban kivétel: már az 1970-es évek vége óta ismert a páncélos helye, készült róla szonárkép, sőt, az utóbbi másfél évtizedben többször felmerült, hogy a szovjet harckocsit kiemelhetnék a folyómederből.

Király Nikolász, a Szegedi Haditechnikai Park vezetője lapunknak megerősítette, valóban céljuk a több évtizedes álom megvalósítása. 800 ezer és 3 millió forint közötti kiemelési költséggel számol a gyűjtő, attól függően, hogy három buldózer húzza csigaáttétellel, csörlőzni kell, daruzni, vagy éppen bárkák és vízszivattyúzás segítségével tudják csak felhozni.



Abban bíznak, hogy már az idén kiemelhetik a tankot. A szükséges nyolc engedélyből a minisztériumé lenne az ötödik, ebben kérték az országgyűlési képviselő segítségét. Ezen kívül még - többek között - a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányságtól, a honvédségi tűzszerészektől kell a jóváhagyást megkapniuk. Az engedélyük szerint az újszegedi Lapos partszakasz irányába húzhatják ki a páncélost.

Az internetes források alapján ismert, hogy a harckocsi 21 méter mélyen, a hajózási útvonal közepén található, az itteni engedélyek beszerzése szintén komoly költségekkel járhat, ez a korábbi kiemelési elképzeléseket is hátráltatta. Király Nikolász mindenesetre úgy tervezi, hogy nem kíván igénybe venni önkormányzati és állami forrásokat, de ezért cserébe a Szegedi Haditechnikai Parkban szeretné kiállítani, s nem engedné elvinni más városba.



„A Szegedi Haditechnikai Park a katonai hagyományok őrzésében és a fiatalok hazafiasságra nevelésében kíván a maga szerény eszközeivel részt venni. Rendelkezünk olyan engedélyekkel, amelyek miatt a hatástalanítást is elvégezhetjük. A harckocsinak helytörténeti okokból Szegeden a helye, s a személyzete is megérdemelné, hogy eltemessék őket méltó módon” – fogalmazott Király Nikolász.



A Magyar Néphadsereg egészen az 1980-as évek elejéig használta a T-34 kései modifikációját, amelyet 85 mm-es löveggel szereltek fel. Király Nikolász abban bízik, hogy ez egy korábbi változat lesz, amelyet még a 76 mm-es ágyúval láttak el. Annyi bizonyos az eddigi információk szerint, hogy nincs csőszájfék a lövegen, így vagy T-34-es harckocsi, vagy Szu-85 páncélvadász található a mélyben. A II. világháború alatt 35 119 darab T-34/76, 29 430 T-34/85 és 2050 Szu-85 épült.