Időjárás

Csütörtökön jön a rég várt enyhülés

Fotó: MTI

Szerdán nyugat felől csökken a felhőzet, egyre nagyobb területen - a kora délelőtti órákban a keleti határvidéken is - megszűnik a csapadék. Ezután országszerte többnyire kevés gomolyfelhőre, sok napsütésre számíthatunk, csak elvétve alakulhat ki futó zápor - írja a kiderül.hu.

Estétől nyugat felől erős felhősödés kezdődik, és előbb a Dunántúlon, majd a középső országrészben is ismét egyre több helyen várható zápor, zivatar. Többfelé megélénkül a délnyugati, estétől az északnyugatira forduló szél, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Késő estére 19 és 25 fok közé hűl le a levegő.

Csütörtök hajnalra már keleten is csökken a felhőzet, mindenütt megszűnik a csapadék. Napközben gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél többfelé erős, helyenként viharos lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.

Pénteken eleinte kevés lesz a felhő, napos időre számíthatunk, majd északnyugat felől időnként erősebben megnövekszik a felhőzet. Néhol zápor előfordulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 13, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.