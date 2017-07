Kínos

Három hónapra felfüggesztették az M1 részegnek tűnő riporterét

2017.07.10 11:06 ma.hu

Mint arról a ma.hu is beszámolt, katasztrofálisra sikeredett az M1 szombat esti élő bejelentkezése a bajai halászléfőző fesztiválról.



A riporter végigküzdötte az adásidőt, hogy értelmesen tudjon artikulálni, de az interjúalanya sem volt kutya, simán benyögött poénból a népszokás helyett egy népszopást.



Bencze Péter riporter bocsánatot kért a nézőktől és kollégáitól is. Elmondta, hogy vírusos betegsége miatt gyógyszereket szedett, amelyekről megfeledkezett. Azt sem titkolta, nem tudott ellenállni a bajai vendégszeretetnek, így elfogadott egy pálinkát.



A csatornánál egyből vizsgálat indult az eset után, többeket is felelősségre vontak. Bencze Pétert három hónapra felfüggesztették, nem szerepelhet a képernyőn.