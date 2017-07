Légi közlekedés

Közvetlen járat indul Budapestről New Yorkba és Chicagóba

New Yorkba és Chicagóba indít közvetlen járatot jövő nyártól Budapestről a lengyel LOT légitársaság; Szijjártó Péter a pénteki budapesti bejelentésen azt hangsúlyozta, Magyarországnak versenyhátrányt jelentett, hogy nem volt közvetlen összeköttetése az Egyesült Államokkal, noha az Magyarországon a második legnagyobb befektető.



A külgazdasági és külügyminiszter megjegyezte, hogy mintegy 1700 amerikai vállalat százezer munkahelyet tart fenn, a két ország közötti kereskedelem értéke pedig meghaladta az 5,5 milliárd dollárt is.



A járat nyitása a visegrádi együttműködést is erősíti Szijjártó Péter szerint. Mateusz Morewiecki, lengyel miniszterelnök-helyettes pedig azt hangsúlyozta, hogy a magyar és lengyel gazdaság fejlődésében közös utak vannak, és az új légi járat is ezt szolgálja. Hozzátette: tovább szeretnék diverzifikálni a gazdasági kapcsolataikat, és egyre több befektetőt szeretnének a régióba vonzani.



Jost Lammers, a Budapest Airport vezérigazgatója azt mondta, potenciálisan 160 ezer utasra számíthatnak a piacon évente.



Rafal Milczarski, a LOT vezérigazgatója elmondta, a járatok New Yorkba hétfőn, csütörtökön, pénteken és vasárnap indulnak és egy nappal később érnek vissza Budapestre, Chicago felé pedig kedden és szombaton közlekednek. Mindkét város felé a tervek szerint dél körül indulnak a járatok és másnap reggel 9-kor érnek vissza Budapestre.

Az útvonalat a LOT Boeing 787 Dreamliner típusú gépével teljesítik majd, a repülőt Budapesten fogják állomásoztatni, és a légitársaság nem zárkózott el attól, hogy magyar személyzetet is alkalmazzon a járatokon.



A gépek 2018. május 3-án indulnak először, 12 tonna árut képesek szállítani.



A bejelentés alkalmából Budapestre látogatott a LOT Boeing 787-es gépe, amelyet vízsugárral köszöntöttek a repülőtéren.



Budapestről Chicago közvetlenül korábban soha nem volt elérhető, New Yorkba pedig legutóbb az American Airlines üzemeltetett járatokat 2012-ben, a Malév februári csődje után azonban október 28-ával kivonultak a magyar piacról. Azóta közvetlen járat nem üzemel a két város között.