Illegális bevándorlás

Orbán szerint Soros tervét hajtják végre Brüsszelben

Soros György bevándorlási tervét hajtják végre Brüsszelben, és helyes, ha a magyarok tudnak erről - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a jelenleg zajló kormányzati plakátkampányról szólva pénteken a Kossuth rádió 180 perc című műsorában.

Soros György tervének egyik pontja az, hogy évente egymillió migránst hozzanak be Európába - mondta a kormányfő, aki a milliárdos tervének második pontjaként beszélt a tervezett európai menekültügyi hatóságról, amely - mint fogalmazott - elvenné a hatáskört a tagállami hatóságoktól.

"Nem mi döntenénk el, kit fogadunk be", ahogy a migránsok szétosztásáról sem - mondta a miniszterelnök.

Orbán szerint mindenki tudja, hogy bevándorlásügyben Magyarországnak van igaza - ez ma már "közhely" Európában -, és ezt négyszemközt szinte minden miniszterelnök el is ismeri. Ám Európát nem az emberek, hanem a közvélemény alakítói irányítják, akik ideológiailag, pénzügyi érdekeiket tekintve a liberalizmushoz kötődnek, és a saját országaik ellenében döntenek - tette hozzá.