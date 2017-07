Időjárás

Országszerte heves zivatarokra figyelmeztetnek

Kilenc megyére és a fővárosra másodfokú, nyolc megyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki péntekre a heves zivatarok veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. 2017.07.07 07:16 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az MTI-hez pénteken hajnalban eljuttatott figyelmeztetésükben azt írták: a nap második felében (késő délután, este) északnyugat felől több hullámban alakulnak ki zivatarok, esetleg zivatarrendszerek, legkisebb eséllyel az ország délnyugati harmadán. Heves zivatarokra is számítani kell károkozó (akár 90-100 kilométer/óránál is erősebb) szélrohamok, illetve nagyméretű (akár 4 centiméteres átmérőjű) jég kíséretében. A zivatarokhoz lokálisan nagy mennyiségű záporeső, egy-két helyen esetleg felhőszakadás társulhat.

A heves zivatarok miatt Budapestre, Pest megyére, valamint Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Nógrád megyére másodfokú figyelmeztetést, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna és Vas megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Kiemelték továbbá, hogy elsősorban a nyugati és déli területeken a napi középhőmérséklet pénteken 25, 26 fok közelében alakulhat. A hőség veszélye miatt Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Tolna, Vas és Zala megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Az előrejelzés szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28-35 Celsius-fok között alakul, de északkeleten kissé hűvösebb is lehet. Késő estére 17-25 fok közé hűl le a levegő.