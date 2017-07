Terrorizmus

Újabb terrortámadástól tart a belga államügyészség

hirdetés

A belga államügyészség szerint az elmúlt napok sikeres rendőrségi akciói miatt a terroristák sarokba szorítva érezhetik magukat az országban, ami újabb terrorcselekmények elkövetéséhez vezethet, a tavaly márciusban, két helyszínen elkövetett brüsszeli merényletekhez hasonlóan.



A La Libre Belgique című belga napilapban csütörtökön idézett nyilatkozatában Eric Van der Sypt, a szövetségi ügyészség szóvivője arra emlékeztetett, hogy öngyilkos merénylők tavaly márciusban öt nappal azután követtek el terrortámadást Brüsszelben, hogy a rendőrség széles körű razziákat tartott, miután elfogta a 2015 novemberében, Párizsban elkövetett merényletek egyik kitervelőjeként számon tartott Salah Abdeslamot.



A szóvivő tájékoztatása szerint szerda hajnalban egy összehangolt művelet keretében radikális nézeteket valló testvérpárt fogtak el Brüsszelben, akiknél nagy mennyiségű lőfegyvert, köztük Kalasnyikov-gépkarabélyokat és robbanóanyagot is találtak.



A 40 éves Akim Saouti, és a 37 éves Khalid Saouti testvérei a Kamikaze Riders nevű, dzsihadistaszimpatizáns motoroscsoport egykori vezetőjének, Said Saoutinak, akit hét társával együtt 2015-ben fogtak el, ugyanis terrortámadás elkövetésével fenyegetőzött. A támadás elkövetésének veszélye miatt Brüsszelben nem tartották meg az újévi szabadtéri ünnepségeket.



A belga állampolgárságú testvérpárt terrortámadás előkészítésének gyanújával vád alá helyezték - mondta a szóvivő.



Van der Sypt beszámolt arról is, hogy szerdára virradó éjjel többeket előállítottak a főváros Anderlecht nevű negyedében lefolytatott házkutatások során, őket később elengedték.



Egy anderlechti garázsban ugyanakkor a rendőrség különleges osztagának emberei három kalasnyikovot, egy tucat lőszert, egy riasztópisztolyt, három kézifegyvert, két golyóálló mellényt, rendőri, biztonsági őri és elsősegélynyújtói egyenruhákat találták és négy detonátort - közölte a főügyész.



A kedd éjjel kezdődött nagyszabású terrorellenes akciók folytatódnak, további feltételezett terroristákat és szélsőséges nézeteket valló csoportok szimpatizánsait keresi a rendőrség az ország több nagyvárosában - tette hozzá a főügyész.



Korábbi tájékoztatás szerint szerda hajnalban illegális fegyvertartás vádjával őrizetbe vettek négy nőt is, és további fegyvereket foglaltak le a terrorizmus elleni műveletek keretében Brüsszelben. Ők is a Kamikaze Riders tagjaival vannak kapcsolatban.



A Kamikaze Riders Facebook-oldalán motorkerékpárokat ábrázoló fotók és Izrael-ellenes videók láthatók. Az egyik bejegyzésben Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt Adolf Hitler náci diktátorhoz hasonlították.



A tavaly márciusban két helyszínen - a Zaventem nemzetközi repülőtéren és a Maelbeek metrómegállóban - végrehajtott brüsszeli terrortámadásokban harminckét ember életét vesztette, és háromszáznegyvenen megsebesültek, köztük két magyar állampolgár..