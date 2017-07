Rendőrség

Botrány a Balaton Soundon: drog volt, erőszak nem

Semmi sem bizonyította, hogy szexuális erőszakot követtek volna el a kanadai DVBBS zenekar tagjai a múlt évi Balaton Sound fesztiválon. 2017.07.05 16:52 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A duót és menedzserüket kábítószer birtoklásának vétségével gyanúsítják a várhatóan a napokban befejeződő rendőrségi eljárásban - közölte a rendőrség a honlapján a Zsaru magazinra hivatkozva szerdán.



A magazinnak Kasznár Gyula, a Siófoki Rendőrkapitányság vezetője a múlt nyáron történtekről elmondta: a Zamárdiban rendezett fesztivál főszervezője több fiatal lány egyidejű rosszullétéről értesítette őt, két fesztiválozó nő pedig elmondta, hogy három barátnőjük az egyik színpad mögötti úgynevezett backstage konténerrészlegében "bódult tüneteket produkált".



Az alezredes hozzátette, az érintetteket az egészségügyi sátorban ellátták, és megtudták, hogy előzőleg - a fesztiválról asszisztense és menedzsere társaságában sietősen távozó - DVBBS öltözőjében jártak vendégként.



Felmerült a gyanú, hogy a fiatal nők ismeretlen anyagot fogyasztottak és szexuális kényszerítés áldozatává váltak, ezért az országot elhagyni készülő zenészeket és kísérőiket elfogták a ferihegyi repülőtéren. A szexuális bűncselekmény elkövetésének gyanúját erősítették a négy ember csomagjaiban talált pikáns intim segédeszközök és óvszerek is - tette hozzá.



A három nő nem emlékezett arra, hogy mi történt a konténerben, de tudatuknál lévő társaik sem számoltak be inzultusról. "A nőgyógyászati vizsgálatok szexuális cselekményt nem állapítottak meg" - hangsúlyozta a rendőrkapitány.



Kitért arra, hogy a zenekar tagjait, az asszisztenst és a menedzsert a repülőtérről Siófokra vitték, de vallomást nem tettek, a gyorsteszt viszont csak az asszisztensnél nem mutatott ki droghasználatot.



Szunomár Csaba kiemelt fővizsgáló a lapnak elmondta: megtudták, "a zenekarnak szokása koncertje végén néhány nőt színpadra szólítani, majd lehetőséget adni nekik, hogy a backstage-ben beszélgessenek, koccintsanak velük". Hangsúlyozta, "semmi sem támasztotta alá azt a feltevést, hogy drogokkal, pszichoaktív szerekkel kábították volna el őket, rosszullétükre a leglogikusabb magyarázat az, hogy a 18-21 év közötti vékony nők szervezete megsínylette a tömény szeszesitalok fogyasztását".



Semmi sem bizonyította, hogy a zenekar tagjai szexuális bűncselekményt követtek volna el Zamárdiban, hirtelen eltűnésükre a botránytól való félelmük a magyarázat - mondta.



A fővizsgáló szólt arról is, hogy a kábítószer birtoklásával gyanúsított zenészek és menedzserük szabadlábon védekezhet, ha az ügyészség további vizsgálatot nem kér, akkor a rendőrség a napokban lezárja az eljárást.