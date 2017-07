Egészségügy

Napelemek kerültek a Szent Margit Kórház tetejére

A 129,26 millió forintból megvalósult beruházás eredményeként a jövőben megújuló energiaforrásból fedezhetik az intézmény energiaszükségletének jelentős részét. 2017.07.05 13:04 MTI

Napelemes rendszert építettek ki a budapesti Szent Margit Kórházban, a 129,26 millió forintból megvalósult beruházás eredményeként a jövőben megújuló energiaforrásból fedezhetik az intézmény energiaszükségletének jelentős részét.



A korszerűsítést bemutató szerdai sajtótájékoztatón Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar egészségügy folyamatos fejlesztésre szorul, évtizedek lemaradását nem lehet egyszerre pótolni.



Kiemelte, hogy a napelemes rendszert a pályázattól számított nyolc hónapon belül kiépítették, és leszögezte: erre gondolnak, amikor arról beszélnek, hogy szeretnék felgyorsítani az európai uniós források felhasználását, minél hamarabb odaítélni a támogatásokat és kiírni a pályázatokat.



Kizárólag uniós forrásokra azonban nem lehet építeni a magyar egészségügy jövőjét, szükség van arra, hogy hazai forrásokból is minél többet tudjanak az ágazatra fordítani - hangsúlyozta a tárcavezető. A kormány az elmúlt években ezt a célt szem előtt tartva hozta meg döntéseit; azt akarják, hogy az egészségügy minden területe javuljon, a kórházak állapotától a dolgozók anyagi megbecsüléséig.



Úgy fogalmazott, hogy soha nem lehet elégedettségről beszélni az ágazatban. Ez egyrészt a magyarok "nemzeti karakteréből" fakad, másrészt abból, hogy az egészségügy helyzetéből adódóan annak összes szereplője - orvos, ápolónő, beteg - mindig többet szeretne.



Kijelentette, hogy kormánytagként ő maga sem elégedett, szeretné még jelentősebben támogatni az ágazatot, de még a miniszterelnök is magasabb színvonalú ellátást kíván elérni. Az elmúlt évek eredményeit azonban nem lehet lebecsülni - fűzte hozzá.



Varga Mihály közölte, hogy a beruházás évi 7,5 millió forinttal fogja csökkenteni a Szent Margit Kórház energiakiadásait.



Szavai szerint már az fontos döntése volt az Orbán-kormánynak, hogy az intézmény önálló tudott maradni, hiszen a korábban tervezett összevonásokat is választhatták volna. Úgy gondolták azonban, hogy Óbudának és az agglomerációnak is szüksége van az ellátásra.



A nemzetgazdasági miniszter tájékoztatása szerint 2010 óta felújítottak 77 kórházat, 54 rendelőintézetet és 97 mentőállomást, építettek 23 rendelőintézetet és 30 mentőállomást, továbbá 500 milliárd forintos fejlesztést és 400 milliárdos bérfejlesztést hajtottak végre az egészségügyben. A többéves béremelési program eredményeként javult az ágazatban a bérszínvonal, amely dinamikusabban nő, mint a nemzetgazdasági átlag - jelentette ki.



Megjegyezte: a magyarországi reálbér 52 hónapja, több mint négy éve folyamatosan emelkedik, és szeretnék, hogy ez ne csak a verseny-, hanem a közszférára is igaz legyen. A bérfelzárkózás ütemével nem elégedett, az irányával azonban igen - tette hozzá.

A tárcavezető szerint jelenleg olyan a magyar gazdaság helyzete, hogy a következő években lehetőség nyílik a bérfejlesztési programok megvalósítására. Bízik benne, hogy így egyre inkább itt tudják tartani azokat a szakembereket, akik a magyar egészségügyben képzelik el a jövőjüket.



Közölte, idén 40 milliárd forintot, jövőre pedig remélhetőleg még többet fordítanak majd arra, hogy fejlesszék a budapesti egészségügyet. Varga Mihály szeretné, ha minél hamarabb elkezdenék megépíteni a dél-budai nagy kórházat, amelyet egy észak-budai beruházás követhet - jelentette ki.



Bús Balázs (Fidesz-KDNP), Óbuda-Békásmegyer polgármestere úgy fogalmazott, hogy míg korábban az intézmény jövője elég ködös volt, most már látható, és ezt megköszönte a 2010 óta kormányzó Orbán Viktor miniszterelnöknek.



Szerinte az egészségügy részben valós, részben gerjesztett problémái mellett kevesebb szó esik a fejlődésről, az örömteli hírek iránt kisebb a sajtóérdeklődés.



Az egész észak-budai régió meghatározó ellátóhelyének nevezte a Szent Margit Kórházat, amelynek egyes részei összességében sokmilliós adományokból újulhattak meg a közelmúltban. Nagyobb volumenű beruházásra azonban csupán állami szerepvállalás mellett számíthattak - mutatott rá.



Bús Balázs azt mondta, személyes meggyőződése, hogy minden óbudai egészségügyi közintézményi fejlesztés hozzájárul a média által a budapesti kórházakról kialakított kép megváltoztatásához és a betegek komfortérzetének javításához.



Badacsonyi Szabolcs, a Szent Margit Kórház megbízott főigazgatója szintén kijelentette: az átadási ünnepség azt bizonyítja, hogy az intézménynek van jövőképe, önállóvá válása óta folyamatosan fejlődik.

Nyomatékosította, hogy lépésről lépésre képesek megvalósítani a céljaikat, amiben folyamatosan támaszkodhatnak az államra, a kerületi önkormányzatra és a fővárosra is.



Szavai szerint óriási lehetőség előtt állnak a budapesti kórházak, fejlesztésüket a hamarosan induló Egészséges Budapest Program kiírásai és különböző uniós források is segítik.



Közölte: az intézményre 780 napelemet szereltek fel, a rendszer teljesítménye 214 kilowatt, így évente csaknem 200 ezer kilowattóra villamos energia előállítására képes.



Megjegyezte, hogy a villamos energia fogyasztása világviszonylatban emelkedik, a korszerűsítésnek köszönhetően a kórháznak csökkennek a költségei.



Badacsonyi Szabolcs az intézmény életében kiemelkedő jelentőségűnek nevezte a napelemes rendszer kiépítését.