Életbe lépett a PB-gázpalackok vásárlását szabályozó törvényi változás

Az új jövedéki törvény végleg felszámolja a mozgóboltnak álcázott, PB-gázpalackokkal házaló feketekereskedelmet. A legális forgalmazóktól továbbra is rendelhetnek gázpalackot a fogyasztók, a házhoz szállított palackokat a szakemberek igény esetén fel is szerelik.

A törvényi változás eredményeként július 1-jétől megszűnik a PB-palackok mozgóbolti értékesítése, így végleg ellehetetlenül a házaló kereskedelem, amelynek során a vásárlók gyakran illegálisan töltött palackokat kaptak. Ezentúl csak előzetes (telefonos, online vagy Príma Kuponos) rendelés alapján igényelhető gázpalack-házhozszállítás. A változás célja a fogyasztók biztonságának növelése, illetve a feketekereskedelem visszaszorítása.



A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló, jelenleg is hatályos 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet régóta tiltotta az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok üzleten kívüli (házaló) forgalmazását. Mindazonáltal, a katasztrófavédelem (BM OKF) jogszabályi környezete (ADR) nem tette lehetővé, hogy az ellenőrző hatóság megkülönböztethesse a házaló kereskedelmet a mozgóbolttól. Emiatt a fogyasztók számára komoly veszélyekkel járó feketetöltéssel és a PB-gázpalackok illegális kereskedelmével foglalkozók gyakran magukat mozgóboltként feltüntetve házaló kereskedelmet folytattak.



A 2017. július 1-jével életbe lépett, új jövedéki törvény kimondja, hogy az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint a PB-gázt kizárólag üzletben lehet forgalmazni, ezért a PB palackok mozgóbolti értékesítése egyértelműen tilos lesz. Az új szabályozás ugyanakkor továbbra sem korlátozza a fogyasztó megrendelésére végzett házhozszállítást. Folyamatban van az érintett hatóságok (BM OKF, NAV) által támogatott rendeletmódosítás, amelyben szerepel a PB-palack házhozszállítását definiáló, megengedő kitétel is, amely szerint „Nem minősül mozgóbolt útján történő forgalmazásnak a PB-gázpalack gázforgalmazótól vagy gázkiskereskedőtől a fogyasztó egyszeri megrendelésére, a fogyasztó által megjelölt címre történő célzott kiszállítása.”

Ez azt jelenti, hogy továbbra is bárki rendelhet telefonon PB-töltetet, így például az idős vagy beteg fogyasztóknak továbbra sem kell cipekednie, elég, ha szólnak a gázfutárnak – nyugtatta meg a felhasználókat Szirmai Zoltán, a magyar PB-piac vezető forgalmazójának vezérigazgatója. A szakember hozzátette, az így rendelt palackok nemcsak ellenőrzöttek és biztonságosan töltöttek, de kérésre a futár további díj nélkül be is köti azt a vásárlónak.



A Prímaenergia Zrt., úgy is, mint a Magyar PB-Gázipari Egyesület alapító tagja, mindig élenjárt a feketetöltés és az illegális gázpalack-kereskedelem elleni küzdelemben – tette hozzá a vezető. Saját gázfutár-hálózatuk kiépítésekor azonnal beszerezték az új jogszabályoknak is megfelelő, országos csomagküldő kereskedelmi engedélyt, így a hivatalos úton rendelt palackok továbbra is rendben eljutnak a vásárlókhoz. A vállalat ugyanakkor nyomatékosan felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy ne vegyenek gázpalackot előzetes megrendelés nélkül semmilyen szállítóautóról, mert az nem csak törvénybe ütközik, de komoly veszélyekkel is járhat!