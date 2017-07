Biztonság

Markos György: a polgárőrség a rendőrség meghosszabbított keze

hirdetés

Mára "a rendőrség meghosszabbított civil kezévé" vált a polgárőrség - hangsúlyozta Markos György színművész, humorista, az Országos Polgárőr Szövetség külkapcsolatokért felelős elnökhelyettese a Kossuth rádió 180 perc című műsorában hétfő reggel.



Mint mondta, hatvanezer tagjukkal kétezernél is több településen vannak jelen, ott is, ahol nincs rendőr vagy körzeti megbízott; ez egyszerre szolgálja a bűnmegelőzést, de baleset vagy bűncselekmény esetén a rendőrség kiérkezéséig például biztosítani tudják a helyszínt.



Markos György az M1-en arról is beszélt, a déli határon, illetve az oda vezényelt rendőri egységek tehermentesítőiként is szolgálnak a polgárőrök, akik másfél évtizede váltak közfeladatot ellátó személlyé. A testület nem szeretne hatósági jogköröket szerezni - jegyezte meg.