Már nem kell fizetnie, amikor beköti a gázt, a villanyt és a vizet

Ingyenessé válnak a közműcsatlakozások július 1-jétől a családoknak, valamint a kis- és középvállalkozásoknak (kkv), és ennek a körnek mérsékli vagy teljesen díjmentessé teszi a kormány a kapcsolódó eljárási díjakat, miközben csökkennek az ügyintézési határidők is – jelentette be Bartal Tamás, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára.



A helyettes államtitkár elmondta: a Miniszterelnökség javaslatára az Országgyűlés által elfogadott törvény, valamint az annak végrehajtását szolgáló kormányrendelet értelmében díjmentessé válik a legfeljebb óránként 4 köbméter és a legfeljebb 32 amper névleges teljesítményű fogyasztásmérők beszerelése, valamint a 32 milliméter átmérőjű ivóvízvezeték és a 160 milliméter átmérőjű szennyvízvezeték bekötése. Ezek egy nagyobb lakás vagy egy átlagos méretű családi ház, illetve egy átlagos méretű üzlethelyiség ellátásához elegendőek – jelezte.



Egy átlagos méretű családi háznál vagy üzlethelyiségnél mindhárom közműcsatlakozás kialakítása esetén a családok 450 ezer és 1,9 millió forint közötti összeget takaríthatnak meg, a kkv-k pedig akár 2,8 millió forintot is – emelte ki Bartal Tamás.



Nemcsak a csatlakozási alapdíjakat és a fogyasztásmérő díját engedik el. A gázbekötéseknél az elosztó 250 méterig a közcélú vezetéket is ellenérték nélkül építi ki, ami teljesen új szabály – hangsúlyozta Bartal Tamás. A villanyszektorban az eddigi kétszeresére emelkedik az az elosztói vezetékhossz, amit az elosztó társaság ingyenesen biztosít. A víziközmű-szektorban a közműfejlesztési hozzájárulást a lakossági fogyasztóknak már eddig sem kellett fizetniük, a díjmentesség július 1-jétől a kis- és középvállalkozásokra is kiterjed.