Bocsánatot kért a budapestiektől az orosz metrókat felújító cég vezérigazgatója

Bocsánatot kért a budapesti metró utasaitól a metrószerelvények felújítását végző orosz cég vezérigazgatója, aki bízik abban, hogy a metrókocsik hamarosan visszakerülhetnek az M3-as vonalra.

Borisz Bogatirjev a budapesti utazóknak címzett, az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében azt írta: "a Metrovagonmas vállalat csapata és vezetése nevében szeretnék bocsánatot kérni a budapesti metró utasaitól azokért a kellemetlenségekért, amelyek a gyárunkban felújított és korszerűsített metrószerelvényekkel történtek az elmúlt hetekben".

Hozzátette, a Metrovagonmas folyamatosan egyeztet és kommunikál az M3-as metrót üzemeltető BKV-val, valamint a magyar közlekedési hatósággal. Ennek részeként közös munkacsoportok jöttek létre, amelyek célja a jelenlegi helyzet elemzése, a beazonosított hibákra alapozva további cselekvési tervek kidolgozása. A hatékony és pontos munkavégzés érdekében a Metrovagonmas Budapesten dolgozó szakértőit - akik részt vesznek a szerelvények üzembe helyezésében és támogatják azoknak a BKV általi üzemeltetését - a vállalat főkonstruktőre irányítja - közölte Borisz Bogatirjev.

Kiemelte: elsődleges feladatuknak - a korábbi problémák beazonosítása alapján - olyan megoldások keresését tartják, amelyek növelik az üzemeltetés megbízhatóságát, és megakadályozzák hasonló esetek újra előfordulhassanak.

"Ezért bízunk abban, hogy a felújított vonatok hamarosan ismét visszakerülhetnek a vonalra, mivel a fent vázolt intézkedéseknek köszönhetően üzemeltetésük feltétel nélküli biztonságát és az utazás kényelmét hamarosan garantálni tudjuk" - tette hozzá a vezérigazgató.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság múlt héten pénteken azonnali hatállyal kivonatta a forgalomból mind a hat felújított metrószerelvényt, miután reggel a Nyugati pályaudvarnál ismét meghibásodott egy jármű, amely több percig nem tudott ajtót nyitni. Ugyanezen a napon a BKV több mint 800 millió forintos kötbérigényt jelentett be késedelmek miatt a 3-as metró vonalán futó szerelvények gyártója és felújítója, a Metrovagonmas felé, és azonnali hatállyal Magyarországra kérette a társaság vezetését.

A BKV kedden közölte: megtalálták és elhárították a felújított metrószerelvény hibáját, a szerelvények egyik alkatrészével, az optikai csatoló elemmel volt probléma. A BKV közölte azt is, ha minden az elvártaknak megfelelően alakul, a jövő héten megkezdődhet a járművek fokozatos, újbóli üzembe állítása. br>Az első felújított metrószerelvény március 20-án állt forgalomba Budapesten, de már az első napokban probléma adódott vele. Tarlós István főpolgármester a kezdeti hibák után azt mondta, azok a felújított járművek esetében is elkerülhetetlenek. Március végén közölte, akkor lesz baj, ha egy hónap múlva is vannak hibák a vonatokkal. A BKV június elején a meghibásodások miatt egy időre az összes felújított szerelvényt kivonta a forgalomból.

A szerződés szerint 222 metrókocsi felújítása csaknem 220 millió euróba kerül.