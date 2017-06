Civiltörvény

Kormány: a Soros-szervezeteknek is be kell tartaniuk a jogszabályokat

hirdetés

Magyarországon a Soros-szervezeteknek is be kell tartaniuk a törvényeket - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ az MTI-vel arra reagálva, hogy az Amnesty International Magyarország (AI) közölte, nem tesz eleget a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló, kedden életbe lépett törvény előírásainak.

Az AI az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, megtagadja a külföldről támogatott szervezetként való regisztrációt, alkotmányjogi panasszal él az Alkotmánybíróságnál, és beadvánnyal fordul az Emberi Jogok Európai Bíróságához is.

Közölték, az Amnesty International a világ minden táján a hatályos jogszabályoknak megfelelően működik. 1990 óta ez lesz az első törvény Magyarországon, amelynek betartását tudatosan megtagadja, mivel véleményük szerint a kormány átlépett egy határt, és nem hagyott más lehetőséget a számukra, mint a polgári engedetlenséget.

A külföldről finanszírozott szervezetek átláthatóságáról szóló törvényt az Országgyűlés június 13-án fogadta el.

Az Amnesty International Magyarország egyúttal bejelentette, hogy kilép az Emberi Jogi Munkacsoportból, amelynek 2012 óta volt tagja. "A Norvég Civil Támogatási Alap körül kialakult kormányzati lejárató kampány idején - amikor több civil szervezet is otthagyta a fórumot - még azon az állásponton voltunk, hogy maradnunk kell, mert minden esélyt meg kell ragadni, hogy egyeztetni tudjunk a döntéshozókkal. Azóta sajnos teljesen világossá vált, hogy a magyar kormány nem kíván normális szakmai párbeszédet fenntartani a független magyar civilekkel, sőt kifejezetten abban érdekelt, hogy ezek a szervezetek eltűnjenek, ezért a továbbiakban nem veszünk részt a munkacsoportban" - írták a közleményben.

Hozzátették, továbbra is maradnak Magyarországon, és folytatják a munkájukat.