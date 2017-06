Metrófelújítás

A BKV megkezdte a felújított metrószerelvények kivonását a forgalomból

A BKV Zrt. megkezdte a felújított metrószerelvények átmeneti kivonását a forgalomból, hogy soron kívül átvizsgálják azokat.



A társaság MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében az áll: a BKV Zrt. és a Közlekedési Hatóság folyamatosan egyeztetett a 3-as metróban forgalomba állított, korszerűsített szerelvények meghibásodásairól, műszaki állapotáról. A hatóság a BKV-val egyeztetett döntést hozott a felújított szerelvények forgalomból történő átmeneti kivonásáról, amelynek végrehajtását a BKV Zrt. megkezdte - írták.



Ezután azonnal megkezdődik a szerelvények soron kívüli átvizsgálása, a fennálló hiányosságok megszüntetése. A vizsgálatok teljes körűek lesznek, ennek megfelelően ki fognak terjedni az egyes berendezések, alkatrészek ellenőrzésére, a műszaki, forgalmi személyzet beavatkozásaira és a funkcionális működésekre is - hangsúlyozták.



A vizsgálatok elvégzésére szerelvényenként várhatóan négy-nyolc napra lesz szükség, így optimális esetben az első szerelvény akár már a jövő hét második felében újból forgalomba állítható lesz - közölték.



Ebben az átmeneti időszakban az 3-as metróvonalon a régi metrószerelvények fognak közlekedni.



Péntek reggel a Nyugati pályaudvarnál ismét meghibásodott egy szerelvény, és több percig nem tudott ajtót nyitni. A Nagyvárad tér és Újpest-központ között pótlóbuszokat is be kellett állítani, mert leállt a metróközlekedés ezen a szakaszon.



A nap folyamán a BKV több mint 800 millió forintos kötbérigényt jelentett be késedelmek miatt a 3-as metró vonalán futó szerelvények gyártója és felújítója, a Metrovagonmas felé, és azonnali hatállyal Magyarországra kérette a társaság vezetését. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlése szerint a Közlekedési Hatóság pedig azonnali hatállyal kivonatta a forgalomból mind a hat felújított metrószerelvényt pénteken.



Az első felújított metrószerelvény március 20-án állt forgalomba Budapesten, de már az első napokban probléma adódott vele. Tarlós István főpolgármester a kezdeti hibák után azt mondta, azok elkerülhetetlenek a felújított szerelvények esetében is. Március végén közölte, akkor lesz baj, ha egy hónap múlva is vannak hibák a vonatokkal. A BKV június elején a meghibásodások miatt egy időre az összes felújított szerelvényt kivonta a forgalomból.



A szerződés szerint 222 metrókocsi felújítása csaknem 220 millió euróba kerül.