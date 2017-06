Közlekedés

Kivonatta a forgalomból az összes felújított metrókocsit a közlekedési hatóság

hirdetés

Azonnali hatállyal kivonatta a forgalomból mind a hat felújított metrószerelvényt pénteken a Közlekedési Hatóság - közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az MTI-vel.



Mint írták, a hatóság a meghibásodások miatt típusengedély-felülvizsgálati eljárást indított, a "tényállás" tisztázása folyamatban van, bővebb tájékoztatás ezért csak a későbbiekben adható.



Bolla Tibor, a BKV elnök-vezérigazgatója korábban azt mondta, több mint 800 millió forintos kötbérigényt jelentett be késedelmek miatt a BKV a felújítást végző orosz Metrovagonmasnak. Emellett közvetlenül is felhívták a Metrovagonmas anyavállalata vezérigazgatójának figyelmét a kialakult helyzet súlyosságára és a legsúlyosabb szankciókat helyezték kilátásba.



A BKV emellett bejelentette, hogy addig nem küld ki felújításra régi metrószerelvényt, amíg a műszaki állapotok nem javulnak radikálisan, mivel a meghibásodások mértéke már a menetrendszerű utasforgalom lebonyolítását is veszélyeztetheti.



Közölték továbbá, hogy minden szerződéses lehetőséget igénybe vesznek a helyzet javítása érdekében, késedelmi és hibás teljesítési kötbért is bejelentenek és a garanciális jogokat is érvényesítik. Ha a Metrovagonmasnak rövid időn belül nem sikerül jelentős javulást elérnie a szerelvények megbízhatóságában, további radikális lépések megtétele sem zárható ki, amelyek minden következményét az orosz gyárra hárítják.



Az ügy előzménye, hogy pénteken az egyik felújított metrószerelvényről nem tudtak az utasok leszállni, mert a vezető nem tudta kinyitni a szerelvény ajtóit. Bolla Tibor erre reagálva közölte: az utasok nem voltak életveszélyben.



Az első felújított metrószerelvény március 20-án állt forgalomba Budapesten, de már az első napokban probléma adódott vele. Tarlós István főpolgármester a kezdeti hibák után azt mondta, azok elkerülhetetlenek a felújított szerelvények esetében is. Március végén közölte, akkor lesz baj, ha egy hónap múlva is vannak hibák a vonatokkal. A BKV június elején a meghibásodások miatt egy időre az összes felújított szerelvényt kivonta a forgalomból.



A szerződés szerint 222 metrókocsi felújítása csaknem 220 millió euróba kerül.