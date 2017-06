3-as metró

Betelt a pohár: a BKV 800 millió forintot követel az oroszoktól a hibás metrókocsik miatt

Fotó: MTI

Több mint 800 millió forintos kötbérigényt jelentett be a BKV a 3-as metró vonalán futó szerelvények gyártója és felújítója, a Metrovagonmas felé, és azonnali hatállyal Magyarországra kérette a társaság vezetését - közölte a BKV pénteken a hírügynökséggel.

Bolla Tibor, a BKV elnök-vezérigazgatója nyomatékosan felhívta a figyelmüket arra, hogy a helyzet tarthatatlan, a szerelvények műszaki állapota elfogadhatatlan, és azonnali intézkedéseket kért az orosz társaságtól.

A BKV illetékesei a Metrovagonmas anyavállalata vezérigazgatójának is felhívták a figyelmét a kialakult helyzet súlyosságára és a legsúlyosabb szankciókat helyezték kilátásba.

A BKV bejelentette: addig nem küld ki felújításra régi metrószerelvényt, amíg a a már átvett kocsik műszaki hibáit ki nem javítják, mert "a meghibásodások mértéke már a menetrendszerű utasforgalom lebonyolítását is veszélyeztetheti".

Mint írták, minden szerződéses lehetőséget igénybe vesznek a helyzet javítása érdekében, késedelmi és hibás teljesítési kötbért is bejelentenek és a garanciális jogokat is érvényesítik. Ha a Metrovagonmasnak rövid időn belül nem sikerül jelentős javulást elérnie a szerelvények megbízhatóságában, további radikális lépéseket is tehetnek.

A vonatok napi rendszerességgel vesznek részt a hármas metróvonal forgalmában, azonban műszaki megbízhatóságuk a BKV számára elfogadhatatlanul alacsony. A meghibásodások döntő többségének besorolása "alacsony súlyosságú", amelyek szerelési, illetve beállítási pontatlanságokból adódnak. Ezek javítása 1-2 óra alatt elvégezhető, azonban a forgalom lebonyolítását, így utasainkat nagymértékben zavarja - közölte a BKV.

Az első felújított metrószerelvény március 20-án állt forgalomba Budapesten, de már az első napokban probléma adódott vele. Tarlós István főpolgármester a kezdeti hibák után azt mondta, azok elkerülhetetlenek a felújított szerelvények esetében is. Március végén közölte, akkor lesz baj, ha egy hónap múlva is vannak hibák a vonatokkal. A BKV június elején a meghibásodások miatt egy időre az összes felújított szerelvényt kivonta a forgalomból.

A szerződés szerint 222 metrókocsi felújítása csaknem 220 millió euróba kerül.