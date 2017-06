Plakát

Németh Szilárd: aki nemet mond a plakáttörvényre, a fekete pártfinanszírozásra szavaz

A Fidesz frakcióvezető-helyettese szerint, aki nemmel szavaz a plakáttörvényre, egyértelműen a fekete pártfinanszírozásra, a politikai korrupcióra szavaz.

Németh Szilárd az M1 aktuális csatornának csütörtökön azt mondta, minél előbb tiszta közéletet kell teremteni, és pénteken kiderül, ki minek a pártján áll. Aki megszavazza a plakáttörvényt, a zéró toleranciára szavaz ebben a kérdésben és a korrupciós lehetőségek megszüntetésére - tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy a hétfőn tartott ötpárti megbeszélés után úgy tűnt, az MSZP is támogathatja a javaslatot, majd később bejelentették, hogy nem szavazzák meg a tervezetet, Németh azt mondta: Botka László, az ellenzéki párt miniszterelnök-jelöltje avatkozott közbe.

"Még olyan hírek is elterjedtek, hogy nagy valószínűséggel azért, mert ő is kapott 1200 plakáthelyet Simicskától" - fogalmazott, megjegyezve, nekik kell színt vallaniuk ebben a kérdésben, ez pedig pénteken meg fog történni.