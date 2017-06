Per

Megkezdődött a 71 menekült halálát okozó bűnszervezet tagjainak tárgyalása

Hűtőkocsiban csempészték az embereket. A levegőtlen raktérbe zárt 59 férfi, 8 nő és 4 gyerek gyötrelmes körülmények között megfulladt. 2017.06.21 10:40 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Fotó: MTI

A vád ismertetésével megkezdődött a 71 menekült halála miatt indított per a Kecskeméti Törvényszéken szerdán.

A vádirat ismertetése előtt az elsőrendű vádlott tört magyarsággal bejelentette, hogy a nyomozás során volt egy pastu tolmács, akivel jól megértette magát, most viszont nem érti tökéletesen az elhangzottakat, hiszen legalább 30 nyelvjárás él a nyelvben, így szeretné, ha a korábban alkalmazott tolmács fordítana a tárgyalás ideje alatt is.

Jádi János, a tanács elnöke elmondta: a tolmács személyét a vádlott nem választhatja meg. A kirendelt tolmács nyelvismerete anyanyelvi szintű, így ezzel kapcsolatosan szakmai kifogás nem merülhet fel.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség embercsempészés és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy afgán, kilenc bolgár, illetve egy bolgár és libanoni kettős állampolgárságú férfi ellen május elején. A vádlottak közül tíz előzetes letartóztatásban, egy szökésben van.

A 71 ember halálát okozó "parndorfi ügy" a 26 vádpont egyike.

A bűnszervezet 2015 februárja és augusztusa között 31 alkalommal összesen 1200 embert juttatott illegálisan Nyugat-Európába személyszállításra alkalmatlan, zárt, levegőtlen furgonokba zsúfolva. 2015 júniusától napi rendszerességgel csempésztek embereket Németországba és Ausztriába.

2015. augusztus 26-án hajnalban 71 embert zártak be egy belülről nem nyitható, sötét, szellőzés nélküli hűtőkamionba. A Kecskemétről a határra tartó hűtőkocsiban 59 férfi, 8 nő és 4 gyerek az indulástól számított három órán belül, még magyar területen, gyötrelmes körülmények között megfulladt.

A bűnszervezet tagjai már másnap hajnalban ismét 67 migránst zsúfoltak be egy szintén zárt hűtőkocsiba Mórahalom közelében, őket az ausztriai Gálosig (Gols) vitték. A bezárt emberek ebben ez esetben azonban ki tudták rúgni a kamion rakterének ajtaját, így senki nem halt meg.

A kiemelt jelentőségű bűnügy valamennyi vádlottját bűnszervezetben, a csempészett személyek sanyargatásával, részben üzletszerűen elkövetett embercsempészés bűntettével vádolják. Négy vádlottnak ezen kívül különös kegyetlenséggel, több, részben tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt is felelnie kell. A tervek szerint vád ismertetése után megkezdik a vádlottak kihallgatását. A tárgyalás arab, bolgár és pastu tolmácsok részvételével zajlik. Az eddig felmerült bűnügyi költség meghaladja a 100 millió forintot.