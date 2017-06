Befellegzett

Tömeges felmondás miatt kellett lezárni egy osztályt a dél-pesti kórházban

A Hír TV számolt be arról, hogy le kellett zárni a dél-pesti Jahn Ferenc-kórház hármas számú belgyógyászati osztályát, mert olyan mennyiségben mondtak fel ápolók és nővérek, hogy már nem lehetett fenntartani az alapvető működést sem.



A csatorna arról számolt be, hogy az az információ terjed Facebookon a tömeges felmondásokkal kapcsolatban, hogy a személyzet tagjai közül többen a közelben nyílt új Ikeába mentek inkább dolgozni, mert ott háromszoros bért kaptak.



A Hír TV szerette volna megkérdezni a kórházat a hírekről, de telefonban írásos megkeresését kértek, az írásos kérdésekre pedig már nem válaszoltak egyelőre. A csatorna kereste az Ikeát is, de ott közölték, munkavállalóik előző munkahelyéről nem adhatnak tájékoztatást.